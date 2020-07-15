MasterChef Türkiye ne zaman başlayacak? MasterChef 1. bölüm fragmanı yayımlandı! Üç usta jüri üyesinin karşısına çıkan yarışmacılar, lezzetli ve görsel sunumu başarılı yemekler yapmak için ter dökecek. Geçen sezon MasterChef'e damga vuran Cemre olmuş ve şampiyonluk kupasını almaya hak kazanmıştı. 2020 MasterChef Türkiye ne zaman başlıyor?

MasterChef Türkiye, dünya çapında tanının şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına, onların istedikleri yemeklerle çıkabilmek adına büyük çaba sarfedecekler. Her hafta yarışamacılar arasından birinin gittiği MasterChef Türkiye'de bir kişi MasterChef olacak. MASTERCHEF NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Yeni yarışmacıları ile yayın dönemine başlamaya gün sayan MasterChef Türkiye'de yine üç büyük jüri üyesinin ve yemeklerinin rüzgarı esecek. Heyecanla beklenen, ekranların fenomen yarışması MasterChef Türkiye 17 Temmuz Cuma günü TV8 ekranlarında olacak. MASTERCHEF 1. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI Yarışma ekrana gelmeden fragmanı ile merak uyandıran MasterChef Türkiye'den 3. fragman da geldi. Yarışmanın renkli jürisi ve yarışmacıların rekabeti yarışma takipçileriye paylaşılan fragmanlarda gözler önüne seriliyor. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, kendilerinden istenen yemekleri gerektiği gibi hazırlamak için zamanla yarışıyor. MASTERCHEF TÜRKİYE BAŞVURUSU Türkiye'nin başarılı şeflerinden olabilmek amacıyla binlerce kişinin başvurduğu MasterChef Türkiye'ye katılmak için http://www.tv8basvuru.com/basvuru/masterchef/1 adresindeki formu eksiksiz doldurmak gerekiyor. Başvuru sırasında sadece videolu başvurular değerlendirilecek.