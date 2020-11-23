MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı Ayyüce oldu

MasterChef Türkiye'nin dün akşam ekrana gelen yeni bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Sefa, Ayyüce ve Uğur'un yarıştığı eleme turunda yarışmaya veda eden isim Ayyüce oldu.

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef'te bu haftanın eleme adayları olan Sefa, Ayyüce ve Uğur eleme turunda yarıştı. Yarışmacılar Somer Şef'in imza tabağı uskumru dolması yaparak yarıştı. Süre sonunda yemekleri tadan şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu kararlarını açıkladı.

YARIŞMAYA VEDA EDEN İSİM AYYÜCE OLDU

Eleme turunda en iyi yemeği yapan Sefa yarışmaya devam etti. Son ikiye ise Ayyüce ve Uğur kaldı. Şeflerin kararıyla bu hafta elenen isim ise Ayyüce oldu. MasterChef'ten elenen son isim olan Ayyüce gözyaşlarını tutamadı.

MASTERCHEF AYYÜCE KİMDİR?

Ayyüce Kamit, 24 yaşında ve aslen Sakaryalı. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Kamit, dört yıldır aşçılık yapıyor. Rakipleri geçerek adını final turuna yazdıran MasterChef Ayyüce Kamit, ilk turda, Danilo şef, Mehmet Şef ve Somer Şef'ten evet oyu almıştı.