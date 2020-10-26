MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı gözyaşları için veda etti
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MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı gözyaşları için veda etti

26.10.2020 07:30 | Son Güncelleme: 26.10.2020 08:04

MasterChef Türkiye'nin dün akşam ekrana gelen bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Emir, Sefa, Uğur, Esra, Tanya ve Berker arasındaki eleme yarışında kaybederek yarışmadan ayrılan isim, gözyaşlarına boğuldu.

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programında bu hafta Emir'in kaptan olduğu kırmızı takımdan 4, Eray'ın kaptan olduğu mavi takımdan da 2 yarışmacı eleme turuna kaldı. Emir, Sefa, Uğur, Esra, Tanya ve Berker, ilk eleme oyununda şeflerin verdiği safranı kullanarak en güzel yemeği yapmaya çalıştı. Şefler, tadım yaptıktan sonra en başarılı üç yarışmacıyı açıkladı. Eleme gecesinin ilk turunda en iyi yemeği yaparak elemeden çıkan ilk yarışmacı Emir oldu. Onu takip eden isimler ise Esra ve Sefa oldu.

AĞLAYARAK VEDA ETTİ

İkinci eleme oyunu için yeniden tezgahlarının başına geçen Uğur, Tanya ve Berker bu sefer de Danilo Şef'in imza yemeğini yapmaya çalıştı. Bu turda en başarılı tabağı hazırlayan Uğur oldu ve en az bir hafta daha MasterChef'te kalmayı garantiledi.

MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı gözyaşları için veda etti

Son kalan iki yarışmacı arasından daha zayıf tabak çıkaran Berker, MasterChef'ten elenen isim oldu. Yarışma hayallerine veda eden Berker ise gözyaşlarına hakim olamadı. Veda konuşmasında bu zamana kadar yaşadığı zorluklardan ve babasını kaybettiği için ayakları üzerinde durmaya çalıştığını anlatan Berker, şeflere de duygusal anlar yaşattı.

MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı gözyaşları için veda etti
MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı gözyaşları için veda etti
MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı gözyaşları için veda etti

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Haber Yorumları (1)
IHTIYAR: Sukurler olsun looo, haftaya bu programlan basladik laaa
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