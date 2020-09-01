MasterChef Türkiye'de yeni haftanın kaptanları ve takımları belli oldu
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MasterChef Türkiye'de yeni haftanın kaptanları ve takımları belli oldu

Dün akşam ekrana gelen MasterChef Türkiye'de yeni haftanın takım kaptanları belli oldu. Sessizliği ve sakinliğiyle tanınan Celal, kaptanlık oyununu kazanırken rakip takımın kaptanı olarak da Eray'ı seçti.

01.09.2020 09:12 | Son Güncelleme: 01.09.2020 10:22

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Yeni bölümde dondurma kullanarak yaratıcı bir yemek yapmaya çalışan yarışmacılardan bir kişi mavi takımın kaptanı seçildi.

AYYÜCE VE ESRA'NIN TABAKLARI DEĞERLENDİRİLMEDİ

MasterChef son bölümde verilen süre içinde dondurmadan en yaratıcı ve başarılı tabağı hazırlayan yarışmacı mavi takımın kaptanı olarak belirlendi. Ayyüce ve Esra verilen süre içinde hazırladığı tabağı yanına almadığı ve dolapta bıraktığı için şefler aralarında bir karar vermek zorunda kaldı. Verilen karar neticesinde Mehmet Yalçınkaya, iki yarışmacı kriterler dışında bir süreç yaşadığı için tabaklarının değerlendirilmeyeceğini söyledi.

MAVİ TAKIMIN KAPTANI BELLİ OLDU

Duygu, Berker, Özgül, Ebru, Celal kaptanlık için ilk elemeyi geçen beş isimden biri oldu. Beşinci isimden itibaren sırası ile Ebru, Berker, Duygu, Özgül ve Celal oldu. Böylece en başarılı isim Celal olarak belirlendi. MasterChef Celal mavi takımın kaptanı olmayı başardı. "Karşımda güçlü bir kaptan olsun istiyorum" diyen Celal, kırmızı takımın kaptanını Eray olarak seçti.

MasterChef Türkiye'de yeni haftanın kaptanları ve takımları belli oldu

TAKIMLAR OLUŞTURULDU

Mavi takımın kaptanı olan Celal, ekibine ilk olarak Barbaros'u seçti. Celal'in kaptan olduğu mavi takımda Barbaros, Esra, Serhat, Tanya, Berker, Sefa, Ebru yer aldı. Kırmızı takımın kaptanı olan Eray, ise ilk olarak iyi tatlı yaptığı için Furkan'ı takımına dahil etti. Seçmeler sonunda kırmızı takım yarışmacıları Eray, Furkan, Emir, Uğur, Ayyüce, Özgül, Duygu, Gülşah olarak belirlendi.

MasterChef Türkiye'de yeni haftanın kaptanları ve takımları belli oldu
MasterChef Türkiye'de yeni haftanın kaptanları ve takımları belli oldu
Haber Yorumları (2)
KIRMIZI TAKIM: KIRMIZI TAKIM ÇÖP . mAVİ TAKIMDAN BEKLENTİM BÖYÜK
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BOBO: ne olacak karnınımı doyuracaklar
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