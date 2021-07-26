MasterChef Türkiye'de teri yemeğe damlayan yarışmacı, diskalifiye edildi

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen MasterChef Türkiye'de talihsiz bir olay yaşandı. 3'lü düelloya gelerek en iyi yemeği yapmaya çalışan yarışmacılar Oktay Uğur'un teri açtığı hamura damladı. Yarışmanın terlemesinden şüphelenen şef Mehmet Yalçınkaya ise kamer kayıtlarından teri görünce yarışmacıyı diskalifiye etti.

Jüri üyeliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın yaptığı MasterChef Türkiye, dün akşam yeni bölümüyle TV8 ekranında izleyiciyle buluştu. Üçlü düelloların başladığı yarışmada bir diskalifiye yaşandı.

TERİ HAMURA KARIŞTI

Yarışmada şeflerin istediği erişteyi yapmak için hamur yoğuran genç yarışmacı Oktay Uğur, yarışma heyecanı ve stüdyodaki spotlar nedeniyle terledi. Yarışmacının teri ise o esnada yoğurduğu hamura aktı.

MEHMET YALÇINKAYA FARK ETTİ

Yarışmacının aşırı terlemesinden şüphelenen Mehmet Yalçınkaya, ise uyarılarının ardından kamera kayıtlarını inceledi. Bu konuda sık sık yarışmacıyı uyaran dikkatli şef, yarışmacının ter damlalarının iki defa hamura aktığını fark etti.

DİSKALİFİYE EDİLDİ

Ünlü şef, hijyenik bir sıkıntı olduğu gerekçesiyle Oktay'ın yemeği tatmadı. Böylece yarışmacı yaşadığı talihsiz olayın ardından diskalifiye edildi.