26 Eylül Pazar Masterchef Türkiye'de kim elendi? sorusu en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Hafta içi yapılan takım oyunu ve bireysel dokunulmazlık oyunları sonrası potada yer alan Hamza, Emre, Mustafa, Burcu, Sergen ve Hasan isimleri oldu. Bu isimlerden birisi Masterchef hayallerine veda etti. Bu bağlamda vatandaşlar internette en çok " MasterChef Türkiye'de kim elendi? 26 Eylül Pazar MasterChef'te elenen isim kim? MasterChef'te bu hafta kim gitti? Masterchef hangi isim elendi? MasterChef kim elendi? MasterChef dün akşam kim elendi?" soruları yer almakta. Şeflerin tabağını en az beğendiği ve yarışmaya veda eden isim haberimizde.

MASTERCHEF TÜRKİYE KİM ELENDİ?

27 Eylül Pazar gecesi oynanan ilk oyunda potada yer alan Hasan, Emre, Hamza, Burcu, Mustafa ve Sergen'den şefler öncelikle "Risotto" yapmalarını istedi. Diğer tabaklara oranla şeflerin tabaklarını daha çok beğendiği Burcu, Sergen ve Hasan potadan kurtulan isimler oldu. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Potada devam eden Emre, Hamza ve Mustafa arasından ise şeflerin tabağını daha az beğendiği Hamza yarışmaya veda eden isim oldu.

ANA KADROYA GİREN İSİM KİM OLDU?

25 Eylül Cumartesi yapılan mücadelede en iyi lazanyayı yapmasının ardından rakiplerini geride bırakarak, bu hafta elenen Hamza'nın yerine ana kadroya dahil olan isim Pelin oldu.

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