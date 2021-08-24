MasterChef Türkiye'de ilk elenme adayı kim? 24 Ağustos 2021 MasterChef'te ilk elenme adayı kim oldu? Masterchef Türkiye birinci eleme adayı kim?

MasterChef Türkiye'de mavi takım oyununu kaybetti ve dokunulmazlığı kazanmak için bireysel mücadele verdi. Dokunulmazlığı kazanan -, haftanın ilk elenme adayını belirledi. Peki, Masterchef Türkiye'de ilk elenme adayı kim oldu? MasterChef Türkiye'de ilk elenme adayı kim? MasterChef'te elenme adayı kim oldu? Masterchef Türkiye ilk eleme adayı kim?

MasterChef Türkiye'de ana kadronun belirlenmesinin ardından büyük mücadele başladı. İlk hafta büyük mücadeleye sahne olan MasterChef Türkiye'de Mavi takım takım oyununu kaybederek dokunulmazlığı kazanmak için bireysel olarak yarıştılar. Dokunulmazlığı kazanan ismin açıklanmasının ardından, ilk elenme adayı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar internette en çok "MasterChef Türkiye'de ilk elenme adayı kim? MasterChef'te elenme adayı kim oldu? Masterchef Türkiye ilk eleme adayı kim?" sorularının cevabını araştırmakta. Dokunulmazlık sahibinin belirlediği MasterChef Türkiye ilk hafta birinci elenme adayı haberimizde.

MASTERCHEF TÜRKİYE İLK ELENME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kazanan Hasan, ismini eleme adayı olarak belirlediği isim Tunahan oldu. Böylece potaya çıkacak ilk ismi belirlenmiş oldu. Yapılacak oylama sonrası ikinci eleme adayı belirlenecek ve eleme adayı olan ikinci isim yapılan oylama sonrası belli olacak.

İLK ELEME ADAYI: TUNAHAN AK