MasterChef Türkiye'de hata yapan Büşra, dakikalarca gözyaşı döktü
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MasterChef Türkiye'de hata yapan Büşra, dakikalarca gözyaşı döktü

MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde ana kadroya girebilmek için mücadele eden Büşra Uygur, şeflerin istediği lazanyayı yaparken fırını açmayı unutunca yemeği yetişmedi. Üst üste aksilikler yaşayan Büşra, gözyaşlarına boğuldu.

13.08.2020 07:18 | Son Güncelleme: 13.08.2020 08:00

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye dün akşam 23. bölümüyle ekrana geldi. Ana kadroya girmek için kıyasıya yarışan yarışmacılar ilk oyunda şeflerin istediği lazanyayı yapmak için ter döktü.

DAKİKALARCA AĞLADI

Yarışmanın genç isimlerinin başında gelen Büşra Uygur ise lazanyayı pişirmek için kullanacağı fırını açmayı unuttu. Lazanyasını hazırlayan Büşra fırını açmadığını görünce gözyaşlarına boğuldu. Danilo Şef, Büşra'nın fırını açmadığını anlayınca," Büşra hamur pişti mi?" diye uyardı. Uzun süre gözyaşı döken Büşra yaptığı hata sebebiyle ikinci tura kalan 6 yarışmacı arasına giremedi.

MasterChef Türkiye'de hata yapan Büşra, dakikalarca gözyaşı döktü

ANA KADROYA KİM GEÇTİ?

En iyi lazanyayı yaparak final turuna çıkmayı hak eden isimler ise Uğur, Eray, Gülşah, Kayhan, Berk ve Celal oldu. İkinci oyunda şefler yarışmacı adaylarına un ve şekerin ön planda olduğu bir tatlı yapmalarını istedi ve en iyi lezzeti sunan yarışmacı yukarıya çıkmaya hak kazandı. Hazırladığı tabak ile günün birincisi olan ve MasterChef 2020'nin ana kadrosuna girmeye hak kazanan isim Berk İlter oldu.

MasterChef Türkiye'de hata yapan Büşra, dakikalarca gözyaşı döktü
MasterChef Türkiye'de hata yapan Büşra, dakikalarca gözyaşı döktü
MasterChef Türkiye'de hata yapan Büşra, dakikalarca gözyaşı döktü

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Haber Yorumları (1)
BUNAK: İzlemeyin, izlettirmeyin laaa, hergün reklami yapiyi laa
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