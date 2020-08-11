MasterChef Türkiye'de gerginlik! Somer Şef, tartışan yarışmacıları sert bir dille uyardı
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MasterChef Türkiye'de gerginlik! Somer Şef, tartışan yarışmacıları sert bir dille uyardı

Dün akşam ikinci eleme turuna başlayan MasterChef 2020'de Kayhan ve Eray arasında gerginlik yaşandı. Kayhan yere düşürdüğü blenderi tekrar rafa koyunca Eray'dan uyarı geldi. Kayhan, "Tribünlere oynuyorsun" diyerek Eray'a tepki gösterirken, araya Somer Sivrioğlu girdi.

11.08.2020 07:27 | Son Güncelleme: 11.08.2020 08:24

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, dün akşam final turunun ikinci etabıyla ekrana geldi. MasterChef'te final turuna kalan 14 yarışmacıdan 8'i ana kadroya girmeye hak kazanacak. MasterChef'in kritik eleme turunda ise iddialı yarışmacılar Eray Aksungur ile Kayhan Özekin arasında tartışma yaşandı.

"TRİBÜNLERE OYNUYORSUN"

MasterChef yarışmacısı Kayhan yemek yapmak için kullandığı blenderı yere düşürmesinin ardından tekrar rafa koydu. Eray ise Kayhan'ı "Onu oraya koyma yere düştü ve kirlendi" diyerek uyardı. Diğer yarışmacılara da seslenen Eray, blenderı kaldırdı ve kimsenin kullanmamasını istedi. Yarışmadaki ilginç tavırlarıyla dikkat çeken Kayhan ise Eray'a "Hadi abi ya. Yemeğe mi sokuyorsun sanki bunu? Tribünlere oynuyor" sözleriyle tepki gösterdi.

MasterChef Türkiye'de gerginlik! Somer Şef, tartışan yarışmacıları sert bir dille uyardı

SOMER ŞEF'TEN SERT UYARI

İkili arasındaki sözlü tartışmayı önlemek için devreye giren Somer Sivrioğlu, yarışmacıları yanına çağırdı. Somer Sivrioğlu, "Yere düşen şeyi neden yukarı koyuyorsun? Bir de Eray seni uyardığında 'Şov yapma' diyorsun. Şovun kimin yaptığı çok açık ortada" sözleriyle Kayhan'ı uyardı.

Somer Şef'ten uyarı alan Kayhan ise Eray'a "Hadi 'Evet'i aldın" dedi. Eray ise "Sen şu kapıdan çıkarken ben sana güleceğim" yanıtını verdi.

MasterChef Türkiye'de gerginlik! Somer Şef, tartışan yarışmacıları sert bir dille uyardı
Haber Yorumları (1)
SAKARYALI HATUN: Kayhan, keşke hemen elenip gitsen. İlk gördüğüm andan beri hazetmiyorum.
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