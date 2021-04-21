Masterchef Türkiye başvuru nasıl yapılır? 2021 Masterchef Whatsapp başvuru hattı numarası nedir? Videolu başvuru nereden yapılır?

Masterchef Türkiye başvuruları için son günlere girildi. Survivor 2021'de dün akşam Masterchef başvuru nasıl ve nereden yapılır Acun Ilıcalı açıkladı. Peki, 2021 Masterchef Türkiye Whatsapp başvuru numarası kaçtır? Masterchef videolu başvuru nasıl ve nereden yapılır? Masterchef Türkiye başvuru numarası ne?

Masterchef Türkiye 2021 programı için başvurular devam ediyor. Vatandaşlar başvurular nereden yapılıyor araştırıyor. Masterchef whatsapp başvuru hattı numarası kaçtır? Videolu başvuru nasıl yapılır? Masterchef başvuru linki var mı?

MASTERCHEF TÜRKİYE 2021 BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Masterchef başvuruları için 2 yöntem bulunmakta. İlki Whatsapp hattı üzerinden videolu başvuru ve diğeri de web sitesi üzerinden videolu başvurudur. Whatsapp hattı üzerinden başvuru yapmak için öncelikle aşağıda paylaşacağımı numarayı rehberinize ekleyin. Ardından Whatsapp'a videonuzu gönderebilir ve başvurunuzu yapabilirsiniz. Diğer yöntem ise web sitesi üzerinden videolu başvuru yapmaktır.

Masterchef Whatsapp videolu başvuru hattı numarası : 0549 890 88 88

Masterchef Videolu başvuru sitesi linki : www.tv8basvuru.com

MASTERCHEF 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Masterchef 2021 yarışmasının başlama tarihi henüz açıklanmadı.