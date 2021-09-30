Masterchef Türkiye 81. bölüm fragmanı izle! 30 Eylül Masterchef Türkiye 2021 yeni bölüm fragmanı izle! MasterChef yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı?

Masterchef Türkiye 81. bölüm fragmanı izle! Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna tarafından sunulan başarılı TV programı Masterchef Türkiye izleyenleri heyecan dolu dakikalar ve harika yemekler bekliyor. Yeni sezonda ekranlara yeni kadrosuyla gelen Masterchef'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı! TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 30 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle yayınlanacak! Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

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Masterchef Türkiye'nin 30 Eylül Perşembe akşamı yayınlanacak olan 81. bölümünde haftanın 3. Dokunulmazlık oyunu oynanacak, yarışmacılar bu sefer izleyiciler arasından seçilen misafirlere paket servis düzenleyecek ve oylamayı yapacak. Bireysel dokunulmazlık oyunu sonrası potaya çıkacak 5 ve 6. isimler belli olacak. Yarışma sırasında Emre'nin söylediği bir atasözü yüzünden Hasan ile Emre arasında gergin anlar yaşanacak.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Masterchef Türkiye yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de TV8'de. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

MASTERCHEF TÜRKİYE SON BÖLÜM İZLE!

MASTERCHEF TÜRKİYE 81. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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