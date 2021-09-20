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Masterchef Tunahan kimdir? Masterchef Tunahan elendi mi? Tunahan Ak kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

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Masterchef Tunahan kimdir? Masterchef Tunahan elendi mi? Tunahan Ak kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef 19 Eylül eleme gecesinde Tunahan yarışmaya veda eden isim oldu. Bunun ardından seyirciler, Masterchef Tunahan kimdir? Masterchef Tunahan elendi mi? Tunahan Ak kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? merak etti. Peki, Masterchef Tunahan kimdir? Masterchef Tunahan'ın hayatı, kariyeri ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Masterchef Tunahan kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli? merak edildi. Tunahan Ak, MasterChef Türkiye yeni sezonunun en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Genç yarışmacı adayı, eğlenceli ve özgüven tavırlarıyla şimdiden adından söz ettiriyor. Çikolata üreten bir firmada çalışan Tunahan Ak'ın ası kadroda yer alıp almayacağı merak ediliyor. Peki, TV8 ekranlarında yayınlanan ve Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu Tunahan Ak kimdir? Masterchef Tunahan Ak kaç yaşında, nereli? Tunahan Ak hayatı ve biyografisi nedir? Tunahan Ak mesleği nedir? Masterchef Tunahan kim? İşte detaylar haberimizde…

MASTERCHEF TUNAHAN KİMDİR?

Yarışmaya katıldığı ilk bölümde patates yatağında bonfile yapan Tunahan Ak, iki jüri üyesinden "evet" oyu alarak ikinci tura çıkmayı başardı. MasterChef Türkiye 2021 eleme turuna gelen Tunahan Ak, 19 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Aşçılık lisesi mezunu olan Tunahan Ak, Bolu'da 4 sene yatılı okuduğunu ve 1,5 senedir Kadıköy'de çikolata imalathanesinde çalıştığını söyledi.

Hayatında bir değişiklik olması adında yarışmaya katıldığını belirten Tunahan Ak, MasterChef Türkiye'ye katılmanın da iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

Masterchef Tunahan kimdir? Masterchef Tunahan elendi mi? Tunahan Ak kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Sosyal medya platformu Instagram'da @ttunahanak kullanıcı adıyla yer alan Tunahan'ın, Instagram'da 193 bin takipçisi bulunmaktadır.

MASTERCHEF TUNAHAN ELENDİ Mİ?

Bugün yapılan eleme gecesinde Ateş ve Tunahan son ikiye kalan isimler olmuştu. Masterchef 2021'de 19 Eylül günü Tunahan yarışmaya veda eden isim oldu. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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Haber: Masterchef Tunahan kimdir? Masterchef Tunahan elendi mi? Tunahan Ak kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? - Haberler
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