MasterChef'te tabağını yetiştiremeyen Tanya, Mehmet Şef'in sözlerinden sonra gözyaşlarına hakim olamadı
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MasterChef'te tabağını yetiştiremeyen Tanya, Mehmet Şef'in sözlerinden sonra gözyaşlarına hakim olamadı

Dün akşam oynanan bireysel dokunulmazlık oyununda tabağını yetiştiremeyen Tanya ile şef Mehmet Yalçınkaya arasında gerginlik yaşandı. Tanya'nın tabağını gören Mehmet Şef, "Allah bize sabır versin. Al tabağını ve git" dedi. Şefin sözleri karşısında zor anlar yaşayan Tanya, gözyaşlarına hakim olamadı.

18.09.2020 07:33 | Son Güncelleme: 18.09.2020 07:50

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, dün akşam 57. bölümüyle ekrana geldi. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için mavi ve kırmızı takımlar yarıştı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele etti. Tabağını yetiştiremeyen Tanya ile şef Mehmet Yalçınkaya arasında zor anlar yaşandı.

"STRESTEN YETİŞTİREMEDİM"

MasterChef bireysel dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan, ünlü şef Danilo Zanna'nın tarifiyle vitello tonnato yemeğini yapmaları istendi. Yarışmacılar kendilerine verilen sürenin ardından tabaklarını şeflerin tadımına sundu. Ancak yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılan Tanya Kilitkayalı, yemeğini yetiştiremedi. Eksik tabakla şeflerin karşısına çıkan Tanya, "Planlama hatası yaptım ve yetiştiremedim. Aslında hepsini yaptım ve tabaklayamadım. Havyarı, kuşkonmazı koyamadım. Yanlışlık ve stresten yetiştiremedim" dedi.

MasterChef'te tabağını yetiştiremeyen Tanya, Mehmet Şef'in sözlerinden sonra gözyaşlarına hakim olamadı

ŞEFİN SÖZÜ AĞLATTI

Yarışmanın getirdiği eksik tabağı görünce kızan Mehmet Yalçınkaya ise "Ya hadi neyse Allah bize sabır versin. Şu anda sen git ya. Gerçekten al tabağın ve git" dedi. Tabağını alıp tezgahına giden Tanya ise gözyaşlarına hakim olamadı.

MasterChef'te tabağını yetiştiremeyen Tanya, Mehmet Şef'in sözlerinden sonra gözyaşlarına hakim olamadı
MasterChef'te tabağını yetiştiremeyen Tanya, Mehmet Şef'in sözlerinden sonra gözyaşlarına hakim olamadı
Haber Yorumları (4)
YÜKSEL KOCAOĞLU: İşine aşık bir adam . Oraya giden yarışmacılar da bunu bilerek gidiyorlar. Gerçek mutfakta da böyle hiyerarşi var. Hi, ç göz yaşları dinmeyecek öyleyse
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İNSANLIKTAN DERS ALMAK: SEN KALP KIRMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY BİLMİYURSUN SENİ ADAMDAN SAYIPTA ORAYA GETİREN ADAMDA KABAHAT İLEDE KALP KIRMA YADA AZARLAMA BİRAZ İNSAN OL
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AHMET TÜRK: kendini bir sey sananlar bir gün allaha hesap verecek ama sen veremiyecksin kendini bir sey sanan kişi
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