MasterChef'te ortalık karışıyor! Sergen ve Görkem birbirine giriyor
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
MasterChef Türkiye'nin bu akşam yayınlanacak olan 130. bölümünde ortalık karışıyor. Aynı takımda olan Görkem ve Sergen, yemek yaparken birbirine giriyor. Tartışmada Görkem'e sinirlenen Sergen "Bu mafya ayaklarını bırak" diyerek bağırıyor.
Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüriliğini yaptığı Masterchef Türkiye, bu akşam 130. bölümüyle ekrana gelecek. Dokunulmazlık oyunu için mücadele edecek olan iki takım, birbirini görmeden yemek yapmaya çalışacak.
SERGEN VE GÖRKEM BİRBİRİNE GİRİYOR
Mavi takımda yer alan Görkem ve Sergen tartışma yaşıyor. Görkem'in kendisine "Karıştırıyorum kardeşim" diye tepki göstermesine sinirlenen Sergen, "Bu mafya ayaklarını bırak" diyerek karşılık veriyor. Daha sonra ise Tahsin'in bağırmasına sinirlenen Sergen, "Ne bağırıyorsun? Her şeyi eksik almışsın" diyerek tepki gösteriyor.
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