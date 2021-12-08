MasterChef'te ortalık karışıyor! Sergen ve Görkem birbirine giriyor - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MasterChef'te ortalık karışıyor! Sergen ve Görkem birbirine giriyor

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

MasterChef Türkiye'nin bu akşam yayınlanacak olan 130. bölümünde ortalık karışıyor. Aynı takımda olan Görkem ve Sergen, yemek yaparken birbirine giriyor. Tartışmada Görkem'e sinirlenen Sergen "Bu mafya ayaklarını bırak" diyerek bağırıyor.

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüriliğini yaptığı Masterchef Türkiye, bu akşam 130. bölümüyle ekrana gelecek. Dokunulmazlık oyunu için mücadele edecek olan iki takım, birbirini görmeden yemek yapmaya çalışacak.

SERGEN VE GÖRKEM BİRBİRİNE GİRİYOR

Mavi takımda yer alan Görkem ve Sergen tartışma yaşıyor. Görkem'in kendisine "Karıştırıyorum kardeşim" diye tepki göstermesine sinirlenen Sergen, "Bu mafya ayaklarını bırak" diyerek karşılık veriyor. Daha sonra ise Tahsin'in bağırmasına sinirlenen Sergen, "Ne bağırıyorsun? Her şeyi eksik almışsın" diyerek tepki gösteriyor.

MasterChef'te ortalık karışıyor! Sergen ve Görkem birbirine giriyor

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri
MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu

Haberler.com - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title