Masterchef'te gergin anlar! Mehmet Şef, yarışmacıyı stüdyodan kovdu
Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Magazin
Popüler yemek programı Masterchef'in son bölümünde izleyiciler, eleme adaylarının mücadelesine tanık oldu. Mehmet Şef, yarışmacılardan Safanur'a yukarıdan direktif veren Tunahan'a çok sinirlenerek stüdyodan kovdu.
Masterchef Türkiye'de eleme adayı olan yarışmacılar Azize, İbrahim, Hamza, Mert, Dilara ve Safanur'nun mücadelesi nefes kesti. Yarışmacılar bir yandan tezgah başında siyez bulgurlu yemeği yapmak için uğraşırken Tunahan ise yukarıdan yorumlarda bulundu.
"ÇIK DIŞARI"
Safanur'u yemeği tattığı kaşığı atması konusunda uyaran Tunahan'ı duyan Mehmet Şef, bu duruma çok sinirlenerek "Yemeğe karışan kim? " diye sordu. Tunahan'ın kendisi olduğunu belirtmesi üzerine Mehmet Şef, "Çık dışarı" diyerek yarışmayı stüdyodan kovdu.
DAHA ÖNCE DE PEK ÇOK YARIŞMACIYI STÜDYODAN KOVDU
Programdaki şefler arasından en sert mizaca sahip olmasıyla tanınan Mehmet Şef, önceki sezonlarda da pek çok yarışmacıyı stüdyodan kovmasıyla gündeme gelmişti.
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