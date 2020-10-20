MasterChef'te büyük gerginlik! Mehmet Şef, yemeğini tadıma çıkarmayan Barbaros'u azarladı
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MasterChef'te büyük gerginlik! Mehmet Şef, yemeğini tadıma çıkarmayan Barbaros'u azarladı

20.10.2020 08:05 | Son Güncelleme: 20.10.2020 08:47

MasterChef Türkiye'nin dün akşam ekrana gelen bölümünde kaptanlık mücadelesi yaşandı. Şeflerin istediği sandviçi eksik yapan ve tadım için masaya koymak yerine lavaboya bırakan Barbaros ile Mehmet Şef arasında gerginlik çıktı.

TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye'nin son bölümünde kaptanlık oyunu oynandı. Şefler üç etaptan oluşan oyunda yarışmacılardan çeşitli sandviçler yapmalarını istedi. İkinci tura kalan isimlerden olan Barbaros, sıcak sandviçi yetiştiremeyince, eksik kaldığı için masaya koymadı.

MEHMET ŞEF KÜPLERE BİNDİ

Barbaros'un sunum yapmadığını gören Mehmet Şef, Emir'i göstererek "Adam orada bir isyanda. Aynı isyanı sende neden göremiyoruz?" dedi. Barbaros'un ise "Yapamadığım bir şey neden isyan edeceğim. Ne yapayım tezgaha mı vurayım?" deyince Mehmet Şef iyice gerildi.

MasterChef'te büyük gerginlik! Mehmet Şef, yemeğini tadıma çıkarmayan Barbaros'u azarladı

"KENDİNE GEL, SAÇMALAMAYA DEVAM ETME"

Barbaros'un tavırları ve cevapları karşısında iyice sinirlenen Mehmet Şef, "Sen kaptan olmak ve şampiyon olmak zorundasın bunun yolu da buradan geçiyor. Yemeği bitireceksin tezgaha koyacaksın. Önce yemeği bitireceksin beni sinirlendirme getir şu şuraya koy önce tabağını göreyim. Sen kafana göre mi çalışacaksın. Buranın kuralları var ve bu tabak burada duracak. Biz gelip ne eksik bakacağız sen de eksiklerini öğreneceksin. Yetiştiremediğin bir tabağı bile burada tutacaksın. Kendine gel, saçmalamaya devam etme ve beni de germe" diyerek bağırdı.

MasterChef'te büyük gerginlik! Mehmet Şef, yemeğini tadıma çıkarmayan Barbaros'u azarladı
MasterChef'te büyük gerginlik! Mehmet Şef, yemeğini tadıma çıkarmayan Barbaros'u azarladı

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Haber Yorumları (5)
HERO: Yaw programın tarzı böyle zaten yabancı versiyonda aynı
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TURK: Helaall Mehmet Şef adamsın
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ACUN: acun taktiği ortamı gerin sürekli sorunlar çıkarın
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