Masterchef: Tas kebabı tarifi, nasıl yapılır? 14 Aralık MasterChef 2020 tas kebabı tarifi, malzemeleri ve yapılışı nedir?
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Masterchef: Tas kebabı tarifi, nasıl yapılır? 14 Aralık MasterChef 2020 tas kebabı tarifi, malzemeleri ve yapılışı nedir?

14.12.2020 21:55 | Son Güncelleme: 14.12.2020 22:00
Masterchef: Tas kebabı tarifi, nasıl yapılır? 14 Aralık MasterChef 2020 tas kebabı tarifi, malzemeleri ve yapılışı nedir?

İçinde bulunan protein dolu etler ve sebzelerle herkesin beğenerek tüketeceği tas kebabını yapmak oldukça kolay. Peki, Tas kebabı tarifi, nasıl yapılır? Masterchef: Tas kebabı tarifi, nasıl yapılır? 14 Aralık MasterChef 2020 tas kebabı tarifi, malzemeleri ve yapılışı nedir? 14 Aralık MasterChef 2020 tas kebabı tarifi, malzemeleri ve yapılışı.

Türk mutfağının hemen hemen herkes tarafından büyük bir beğeniyle tüketilen lezzetleri arasında yer alan tas kebabı tarifini sizler için derledik. İçinde bulunan protein dolu etler ve sebzelerle herkesin beğenerek tüketeceği tas kebabını yapmak oldukça kolay. Peki, Tas kebabı tarifi, nasıl yapılır? Masterchef: Tas kebabı tarifi, nasıl yapılır? 14 Aralık MasterChef 2020 tas kebabı tarifi, malzemeleri ve yapılışı nedir? 14 Aralık MasterChef 2020 tas kebabı tarifi, malzemeleri ve yapılışı.

TAS KEBABI MALZEMELERİ

500 gram kuzu kuşbaşı

1 adet soğan

2 adet patates

1 adet havuç

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı sıcak su

Kekik

Karabiber

Tuz

TAS KEBABI YAPILIŞI

Tencereyi ocağa alın ve tereyağını eritin.

Eti ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Soğanı yemeklik doğrayın ve sarımsakları soyup tencereye ekleyin.

Renk alana kadar et ile beraber kavurun.

Ardından salçayı ekleyip karıştırın.

Üzerine sıcak suyu ilave edin.

Havuç ve patatesleri de küp küp doğrayıp ekleyin.

En son yemeğinizin üzerine baharatları serpip kısık ateşte 30 dakika kadar pişirin.

Sos kıvamına gelince yemeğiniz hazır olacaktır.

Sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun...

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