MasterChef Tanya kimdir? MasterChef Tanya Kilitkayalı kaç yaşında, nereli?
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MasterChef Tanya kimdir? MasterChef Tanya Kilitkayalı kaç yaşında, nereli?

MasterChef Türkiye yarışmacısı Tanya Kilitkayalı söylemleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Sıradışı ifadeleri ile jüriyi ve seyirciyi şaşırtan MasterChef Tanya hakkında MasterChef Tanya Kilitkayalı kaç yaşında, nereli ve MasterChef Tanya kimdir gibi soruların yanıtları araştırılıyor.

MasterChef Tanya kimdir? MasterChef Tanya Kilitkayalı kaç yaşında, nereli?
12.08.2020 07:17 | Son Güncelleme: 12.08.2020 07:22

MasterChef kadrosunda yer alan MasterChef Tanya, izleyicilerin ilgi odağı oldu. Yaptığı yemeklerle ve söylemlere dikkat çeken MasteChef Tanya hakkında MasterChef Tanya kimdir, MasterChef Tanya Kilitkayalı kaç yaşında, nereli gibi sorular soruluyor. Peki, MasterChef Tanya kimdir.

MASTERCHEF TANYA KİMDİR?

MasterChef Tanya kaç yaşında: 26

Tanya Kilitkayalı, 26 yaşında, öğretim görevlisi. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden mezun. Tanya Kilitkayalı, çocukluğundan beri annesiyle beraber Kilitkaya Köyü'nde bir aile işletmesi olan Garavolli Cafe ve Bar mutfağında yöresel tatları hazırlıyor.

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