Masterchef Tahsin kimdir? Tahsin Küçük kaç yaşında, nereli? Masterchef 2021'de Tahsin ana kadroya girdi mi?

Masterchef'te yayınlanan son bölümde ana kadroya seçilen 11. yarışmacı Tahsin Küçük merak edilmeye başlandı. Bunun ardından izleyiciler Tahsin kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne merak etti. Masterchef Tahsin Küçük'ün hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde...

Masterchef Tahsin kimdir, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? gibi sorular merak ediliyor.Bugün Tahsin ana kadroya katılan 11. yarışmacı için final turuna kaldı. Masterchef ana kadroya seçilen onuncu yarışmacı Tahsin oldu. Peki, Masterchef Tahsin Küçük kimdir? İnstagram hesabı nedir? Doğum tarihi kaç?

MasterChef Türkiye 2021'e katılan Tahsin Küçük, 23 yaşında ve aslen Trabzonlu. Doğma büyüme Kocaelili olduğunu söyleyen Tahsin Küçük, yedi yıldır İstanbul'da yaşadığını belirtti.

El lezzetine inandığını söyleyen Tahsin Küçük, büyük ihtimalle şampiyon olacağını düşündüğünü belirtti. Bunun bir eleme olduğunu ve elemenin en iyi yemeğini yaptığını ifade etti. 13 yaşında mutfağa girdiğini, bulaşıkçılıktan başladığını ve 10 yıldır yemek işinde olduğunu söyledi.

Sosyal medya platformu Instagram'da @tahsinkucukofficial kullanıcı adıyla yer alan Tahsin'in 12 Bin takipçisi bulunmaktadır.

ANA KADROYA GİRDİ Mİ?

Bugün yapılan final turunda Emre ve Tahsin son ikiye kalan isimler oldu. 15 Ağustos Pazar akşamı jürinin tabağını daha çok beğendiği Tahsin ana kadroya katılacak 11. yarışmacı oldu.