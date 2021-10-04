MasterChef Şükrü kimdir? Masterchef Şükrü elendi mi? MasterChef Şükrü Özsarı kaç yaşında, nereli? Şükrü mü elendi?

MasterChef Türkiye'de 3 Ekim Pazar günü yayınlanan bölümünde eleme gecesi gerçekleşti. Eleme gecesinde potada yer alan Mustafa, Şükrü, Safanur, Ateş, Araz ve Milhan merak edilen isimler arasında yer aldı. Bu bağlamda son dönemde en çok merak edilen isim MasterChef Şükrü Özsarı oldu. Şükrü Özsarı ile ilgili internette en çok "MasterChef Şükrü kimdir? Masterchef Şükrü elendi mi? MasterChef Şükrü Özsarı kaç yaşında, nereli? Şükrü Özsarı elendi mi?" soruları araştırılmakta. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

MASTERCHEF ŞÜKRÜ ELENDİ Mİ?

MasterChef Türkiye'nin 3 Ekim Pazar günü yayınlanan 82. Bölümünde Mustafa, Araz, Milhan, Safanur ve Ateş ile elenmemek için mücadele veren Şükrü Özsarı, yarışmaya veda eden isim oldu. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

MASTERCHEF ŞÜKRÜ KİMDİR?

Masterchef Şükrü Özsarı İzmirli ve 28 yaşındadır. Şükrü Özsarı, İzmir Ekonomi Üniversitesi mezunudur. Birçok yerde çalışmış olan Şükrü Özsarı düello karşılaşmasında Hamza'ya elenmişti. Fakat sonradan Mehmet Şef'in tavsiyeleri üzerine en iyi 2. olarak seçilen Şükrü Özsarı 2. grupta yarışmaya hak kazandı. MasterChef Türkiye'nin 6 Ağustos'ta yayınlanan bölümünde ana kadroya seçilen ve ana kadroya seçilen 6. yarışmacı olan Şükrü, 3 Ekim Pazar günü yayınlanan bölümünde MasterChef Türkiye'ye veda etti.

Bir erkek kardeşi ve bir de ablası olan Özsarı, ablasının yarışmanın sıkı takipçisi olduğunu ve onun yönlendirmesiyle yarışmada yer aldığını dile getirmişti. Yemek yapmayı sevdiğini belirten Özsarı, İzmir Ekonomi Üniversitesi mezunudur.

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