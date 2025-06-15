MasterChef Sudenaz kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı var mı? MasterChef Sudenaz Gezer elendi mi?

Jüriliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın üstlendiği Masterchef Türkiye'de yarışmacılar izleyicilerin ilgi odağı oluyor. Sevilen yarışmada birbirinden özelyarışmacılar üst tura çıkmak içn mücadele ediyor. Peki, MasterChef Sudenaz kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı var mı? MasterChef Sudenaz elendi mi?

MASTERCHEF SUDENAZ KİMDİR?

Sudenaz Gezer 20 yaşındadır. Aşçılık son sınıf öğrencisi olan Sudenaz daha önce Japon restoranında çalışmıştır

MASTERCHEF SUDENAZ ELENDİ Mİ?

Sudenaz Gezer bir üst tura çıktı.

GEÇEN SEZONUN ŞAMPİYONU KİMDİ?

MasterChef Türkiye 2024-2025 sezonunda finalde Onur ve Kerem karşı karşıya gelmişti. Gecenin sonunda, şampiyonluk kupasını kaldıran isim Onur olmuş ve MasterChef tarihine adını yazdırmıştı.

MASTERCHEF TÜRKİYE JÜRİLERİ KİM?

2025-2026 MasterChef Türkiye sezonunda jüri üyelerindedeğişiklik olmadı. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak yarışmada, önceki sezonlarda olduğu gibi şu üç usta şefin yer aldı.

• Mehmet Yalçınkaya

• Somer Sivrioğlu

• Danilo Zanna