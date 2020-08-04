MasterChef Serhat kimdir? MasterChef Serhat Doğramacı kaç yaşında, nereli?
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MasterChef Serhat kimdir? MasterChef Serhat Doğramacı kaç yaşında, nereli?

MasterChef Türkiye yarışmacısı Serhat Doğramacı söylemleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Sıradışı ifadeleri ile jüriyi ve seyirciyi şaşırtan MasterChef Serhat hakkında MasterChef Serhat Doğramacı kaç yaşında, nereli ve MasterChef Serhat kimdir gibi soruların yanıtları araştırılıyor.

04.08.2020 08:42 | Son Güncelleme: 04.08.2020 08:54

MasterChef kadrosunda yer alan MasterChef Serhat, izleyicilerin ilgi odağı oldu. Yaptığı yemeklerle ve söylemlere dikkat çeken MasteChef Serhat hakkında MasterChef Serhat kimdir, MasterChef Serhat Doğramacı kaç yaşında, nereli gibi sorular soruluyor. Peki, MasterChef Serhat kimdir?

MASTERCHEF SERHAT KİMDİR?

Serhat Doğramacı, 23 yaşında ve mesleği aşçılık. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Yaklaşık 9-10 senedir bu mesleğin içinde olduğunu söyledi. MasterChef'e katılması için geçen sene nişanlısı zorlamış fakat kendisi istememiş ama geçen sezonun yarışmacılarını beğenmediği için bu sezon kendisi katılmak istemiş.

Serhat Doğramacı, MasterChef'in geçen sezon birincisi Cemre ile birlikte ABD Utah'ta birlikte çalıştıklarını ve onun çalışma şeklini beğenmediğini söyledi. Geçen sezondan Alican ve Batuhan dışında beğendiği kimse olmadığını belirtti.

MasterChef'te basit bir şekilde birinci olacağım diyerek iddialı konuşmuştu. Danilo şef, yarışmacıyı ilk sezonda kazanan Uğur Kardaş'a benzetti.

MasterChef Serhat kimdir? MasterChef Serhat Doğramacı kaç yaşında, nereli?

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