MasterChef Sergen kimdir, MasterChef Sergen ne zaman yarıştı, şampiyon oldu mu?

Yarışmadaki enerjisi, tarzı ve özgün tabaklarıyla dikkat çeken MasterChef Sergen, finalin ardından da adından sıkça söz ettirmeyi başardı. İzleyiciler, onun hem yarışma dönemindeki başarısını hem de sonrasında gastronomi alanında attığı adımları yakından takip ediyor. Peki, MasterChef Sergen'in hikayesi nedir, yarışmadaki yolculuğu nasıl geçti ve bugün hangi projelerle gündemde?

MASTERCHEF SERGEN KİMDİR?

MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken isimlerinden Sergen Özen, 25 yaşındadır. Aslen Tekirdağlı olan Sergen, yarışmaya geçtiğimiz sezon katılmıştır. Aşçılık mesleğine genç yaşta adım atan Sergen, otelcilik lisesi mezunu olup yaklaşık dokuz yıldır profesyonel olarak mutfakta çalışmaktadır. Eleme turunda yaşadığı küçük bir dikkatsizlik sonucu — yemeğin sosunu eklemeyi unutması nedeniyle — yarışmadan kısa süreliğine elenmiştir.

SERGEN NE ZAMAN YARIŞTI, ŞAMPİYON OLDU MU?

Sergen Özen, MasterChef Türkiye'nin 2021 sezonunda mücadele etmiştir. Yarışmadaki enerjisi ve samimi tavırlarıyla dikkat çeken Sergen, 10 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan bölümde yarışmaya veda etmiştir. Elendiği sırada "Ağlamayı sevmiyorum. Konuşmayı severim ama şu an ağlarsam kimse beni tutamaz." sözleriyle duygusal anlar yaşatmıştır. Sergen, sezonu 61 puanla dördüncü sırada tamamlamıştır.

SERGEN ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Yarışma sonrası mutfak kariyerine kendi yolunda devam eden Sergen Özen, şu anda kendi köfte restoranını işletmektedir. Kendi markasını oluşturan genç şef, gastronomi alanındaki birikimini bu işletmede misafirleriyle paylaşmaya devam etmektedir.