Masterchef Şampiyonu kim, hangi isim oldu? 2021-2022 Masterchef Türkiye şampiyonu açıklandı! Şampiyon kim oldu? Hasan mı Eren mi?
Masterchef Şampiyonu kim, hangi isim oldu? Merakla beklenen Masterchef yarışması finaline gelindi. Finali yükselme hakkını Hasan ve Eren kazandı. Dün başlayan final etabı Hasan ile Eren arasında kıyasıya mücadele devam ediyor. Bu akşam TV8'de Masterchef Türkiye şampiyonu belli oluyor. Peki, MasterChef kim şampiyon oldu 2022? Eren mi, Hasan mı? MasterChef birincisi kim oldu? İşte detaylar...
Masterchef birincisi kim oldu? sorusu gündem konusu oldu. Dün başlayan final etabı Hasan ile Eren arasında kıyasıya mücadele devam ediyor. Bu gece TV8'de Masterchef 2022 Türkiye şampiyonu belli oluyor. Peki, MasterChef kim şampiyon oldu 2022? Eren mi, Hasan mı? MasterChef birincisi kim oldu? Heyecan dolu anların yaşandığı yarışmada şampiyon canlı yayında belli oluyor. İşte detaylar...
Masterchef şampiyonu bu gece TV8'de canlı yayında belli oluyor. Eren mi Hasan mı şampiyon olacak. Birazdan şampiyon isim belli olacak.
Güncel puan durumu:
Eren: 108 Puan
Hasan: 103 puan
1. OYUN: Masterchef finalistlerinden Hasan ve Eren, 3 tabaklık belirledikleri menüyü geleneksel mutfaktan esinlenerek hazırladılar.
Hasan'ın menüsü:
- Anadolu
- Altı Ezmeli
- Kapadokya
Eren'in menüsü:
- Urla
- Antep
- Anadolu
Puan Durumu
- Eren: 84 Puan
- Hasan: 82 puan
Yarışmacıların hazırladıkları tabaklar sonunda Mehmet Şef Eren'e 6 , Hasan'a 7 puan verdi.
Danilo Şef Eren'e 7, Hasan'a 8 puan verdi.
Somer Şef ise; Eren'e 6, Hasan'a 8 puan verdi.
2. OYUN: Masterchef finalistlerinden Hasan ve Eren, 3 tabaklık belirledikleri menüyü uluslararası mutfaktan esinlenerek hazırladılar.
Hasan'ın menüsü:
- Deniz Mahsulü Connoli
- Atlas
- Churros
Eren'in menüsü:
- Doğa
- Zarzuela
- Külah
Puan Durumu
- Eren: 108 Puan
- Hasan: 103 puan
Yarışmacıların hazırladıkları tabaklar sonunda Mehmet Şef Eren'e 8 , Hasan'a 7 puan verdi.
Danilo Şef Eren'e 8, Hasan'a 7 puan verdi.
Somer Şef ise; Eren'e 8, Hasan'a 7 puan verdi.
3. OYUN: Masterchef finalistlerinden Hasan ve Eren, imza tabaklarını hazırlıyor. Hasan imza tabağına hayat adını verirken, Eren ise imza tabağına bostan adını verdi.
Hasan'ın menüsü:
- Hayat
Eren'in menüsü:
- Bostan
Eren: 134 Puan
Hasan: 127 Puan
Yarışmacıların hazırladıkları tabaklar sonunda Mehmet Şef Eren'e 8 , Hasan'a 8 puan verdi.
Danilo Şef Eren'e 9, Hasan'a 7 puan verdi.
Somer Şef ise; Eren'e 9, Hasan'a 8 puan verdi.