Masterchef Rabia kimdir? MasterChef Türkiye Rabia Nur Çamurlu kaç yaşında, nereli? Masterchef 2021'de Rabia elendi mi?

Masterchef Rabia Nur kimdir, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? gibi sorular merak ediliyor. Bugün Masterchef Türkiye'de Rabia Nur Çamurlu en çok merak edilen isimler arasında. Peki, Rabia Nur Masterchef ana kadroya elendi mi? Masterchef Rabia Nur Çamurlu kimdir? İnstagram hesabı nedir? Doğum tarihi kaç?

MASTERCHEF RABİA KİMDİR?

21 yaşında olan Rabia Nur aslen Rizelidir. Liseyi Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan Rabia Nur, 2019 yılında Nişantaşı Üniversitesi Aşçılık Mutfak Sanatları Şef Eğitimi Bölümü'nü bitirmiştir. 2021 yılında da Anadolu Üniversitesi Ön Lisans Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun olmuştur. Sosyal medya platformu Instagram'da @rabianurcmrl kullanıcı ismiyle yer alan Rabia Nur'un, 3.217 takipçisi bulunmaktadır.

MASTERCHEF RABİA NUR ELENDİ Mİ?

Rabia Nur Çamurlu Masterchef Türkiye yedek kadrosundan ana kadroya katılan son yarışmacı olmuştur. 24 Ekim yayınlanan 97. Bölümünde Emre, Pelin, Sergen, Hasan ve Dilara ile potaya çıkan Rabia MasterChef Türkiye'ye veda etmiştir.

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