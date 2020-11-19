MasterChef otlu mücver nasıl yapılır? En lezzetli, pratik otlu mücver tarifi!
19.11.2020 00:26 | Son Güncelleme: 19.11.2020 00:30
MasterChef Türkiye yarışmasında yarışmacıların en lezzetli otlu mücver tarifi için kıyasıya mücadele ettiğini izleyeceğiz. Peki, MasterChef otlu mücver nasıl yapılır? En lezzetli, pratik otlu mücver tarifi!
Oldukça basit ve lezzetli otlu mücver tarifi, besleyici özelliği bakımında tercih edilir. Peki, MasterChef otlu mücver nasıl yapılır? En lezzetli, pratik otlu mücver tarifi!
MASTERCHEF OTLU MÜCVER TARİFİ
Malzemeler;
2 adet kabak
Miktarlarını kendimiz ayarlayabiliriz
Taze soğan
Dereotu
Maydonoz
Taze yeşil sarımsak
Taze nane
1 yumurta
1 çay bardağı un
1 tatlı kaşığı tuz
Pulbiber
Karabiber
Tane keki
Yapılışı;
Kabağı rendeleyip, yeşillikleri ince ince kıyıp ,diğer malzemelerle karıştıralım..
Koyu kıvamlı bir harç elde ediyoruz .
Kaşık yardımıyla kızgın yağda kızartıyoruz