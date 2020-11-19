MasterChef otlu mücver nasıl yapılır? En lezzetli, pratik otlu mücver tarifi!

MasterChef Türkiye yarışmasında yarışmacıların en lezzetli otlu mücver tarifi için kıyasıya mücadele ettiğini izleyeceğiz. Peki, MasterChef otlu mücver nasıl yapılır? En lezzetli, pratik otlu mücver tarifi!