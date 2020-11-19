MasterChef otlu mücver nasıl yapılır? En lezzetli, pratik otlu mücver tarifi!
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MasterChef otlu mücver nasıl yapılır? En lezzetli, pratik otlu mücver tarifi!

19.11.2020 00:26 | Son Güncelleme: 19.11.2020 00:30
MasterChef otlu mücver nasıl yapılır? En lezzetli, pratik otlu mücver tarifi!

MasterChef Türkiye yarışmasında yarışmacıların en lezzetli otlu mücver tarifi için kıyasıya mücadele ettiğini izleyeceğiz. Peki, MasterChef otlu mücver nasıl yapılır? En lezzetli, pratik otlu mücver tarifi!

Oldukça basit ve lezzetli otlu mücver tarifi, besleyici özelliği bakımında tercih edilir. Peki, MasterChef otlu mücver nasıl yapılır? En lezzetli, pratik otlu mücver tarifi!

MASTERCHEF OTLU MÜCVER TARİFİ

Malzemeler;

2 adet kabak

Miktarlarını kendimiz ayarlayabiliriz

Taze soğan

Dereotu

Maydonoz

Taze yeşil sarımsak

Taze nane

1 yumurta

1 çay bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

Pulbiber

Karabiber

Tane keki

Yapılışı;

Kabağı rendeleyip, yeşillikleri ince ince kıyıp ,diğer malzemelerle karıştıralım..

Koyu kıvamlı bir harç elde ediyoruz .

Kaşık yardımıyla kızgın yağda kızartıyoruz

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