MasterChef Murat kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı var mı? MasterChef Murat Özkaya elendi mi?

Jüriliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın üstlendiği Masterchef Türkiye'de yarışmacılar izleyicilerin ilgi odağı oluyor. Sevilen yarışmada birbirinden özelyarışmacılar üst tura çıkmak içn mücadele ediyor. Peki, MasterChef Murat kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı var mı? MasterChef Murat elendi mi?

MASTERCHEF MURAT KİMDİR?

Murat Özkaya 27 yaşındadır. Adıyamanlı olan Murat İstanbul'da yaşamaktadır. Murat Özkaya esnaf lokantasında çalışmaktadır.

MASTERCHEF MURAT ELENDİ Mİ?

Murat Özkaya bir üst tura çıktı.

GEÇEN SEZONUN ŞAMPİYONU KİMDİ?

MasterChef Türkiye 2024-2025 sezonunda finalde Onur ve Kerem karşı karşıya gelmişti. Gecenin sonunda, şampiyonluk kupasını kaldıran isim Onur olmuş ve MasterChef tarihine adını yazdırmıştı.

MASTERCHEF TÜRKİYE JÜRİLERİ KİM?

2025-2026 MasterChef Türkiye sezonunda jüri üyelerindedeğişiklik olmadı. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak yarışmada, önceki sezonlarda olduğu gibi şu üç usta şefin yer aldı.

• Mehmet Yalçınkaya

• Somer Sivrioğlu

• Danilo Zanna