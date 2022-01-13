Masterchef Milhan kimdir? Masterchef Milhan kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Masterchef Milhan instagram hesabı!

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MASTERCHEF MİLHAN KİMDİR?

Milhan Erdem, 2001 doğumludur. Kütahya'da bulunan Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 2019 yılında mezun oldu. Aslen Kütahya Tavşanlılıdır ve yaşantısını İstanbul ve Kütahya'da sürdürmektedir.

İstanbul Nişantaşı'nda Lübnan mutfağında çalışıyor. Daha önce Kırgızistan'da eğitimler vermiş ve Almanya'da çalışmıştır. Ve ulusal ve uluslararası yarışmalarda bugüne kadar çeşitli ödüller kazandı.2019'da Antalya EXPO yemek yarışmasında yılın altın genç şefi seçilerek kupa ve altın madalya almıştır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

İzmir'de düzenlenen yarışmada bronz ve gümüş madalya, Fethiye'de düzenlenen yarışmada balık kategorisinde de altın madalya kazanmıştır.

Masterchef Milhan

MASTERCHEF MİLHAN INSTAGRAM HESABI NEDİR?

Sosyal medya platformu Instagram'da @milhanerdemm kullanıcı adıyla yer alan Milhan Erdem'in, 85 Bin takipçisi bulunmaktadır.

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