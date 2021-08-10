Masterchef Merve kimdir? Merve Karagül kaç yaşında, nereli? Masterchef 2021'de Merve ana kadroya girdi mi?

Masterchef'te ana kadroya katılan 7. yarışmacı olmak için final turunda son ikiye kalan isimler Merve ve Hamza oldu. Bunun ardından izleyiciler Merve kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne merak etti. Masterchef Merve Karagül'ün hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde...