Masterchef Merve kimdir? Merve Karagül kaç yaşında, nereli? Masterchef 2021'de Merve ana kadroya girdi mi?
Masterchef'te ana kadroya katılan 7. yarışmacı olmak için final turunda son ikiye kalan isimler Merve ve Hamza oldu. Bunun ardından izleyiciler Merve kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne merak etti. Masterchef Merve Karagül'ün hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde...
Masterchef Merve kimdir, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? gibi sorular merak ediliyor. Bugün Merve ana kadroya katılan 7. yarışmacı için final turuna kaldı. Peki, Masterchef Merve Karagül kimdir? İnstagram hesabı nedir? Doğum tarihi kaç?
MASTERCHEF MERVE KİMDİR?
Masterchef'te 9 Ağustos yapılan yarışmada Merve'nin tabağı son ikiye seçildi.
Masterchef yarışmacısı Merve Karagül aslen Trabzonludur ve 31 yaşındadır. Merve Karagül, Turizm işletme mezunudur. 15 yıldır aşçılık yapan Merve Karagül meslek hayatına 17 yaşında bir cafede garsonluk ile başlamıştır. Merve Karagül, Trabzon'da cafe restoran işletmektedir.
Sosyal medyayı da aktif kullanan Merve Karagül'ün İnstagram'da toplamda 2500 takipçisi bulunuyor. İnstagram hesabı "@chef.karagul" şeklindedir.
MERVE KARAGÜL ANA KADROYA GİRDİ Mİ?
Bugün yapılan final turunda Hamza ve Merve son ikiye kalan isimler oldu. Henüz ana kadroya katılacak yarışmacı kim açıklanmadı.
Masterchef Merve final turunda 2. oldu. Masterchef ana kadroya şimdilik giremedi. Fakat ilerleyen günlerde ana kadro için şansı devam etmektedir.