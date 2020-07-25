Masterchef Mehmet Gökçeöz kimdir, nereli, kaç yaşında, asıl mesleği ne?
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Masterchef Mehmet Gökçeöz kimdir, nereli, kaç yaşında, asıl mesleği ne?

MasterChef'in en dikkat çeken yarışmacılarından birisi Mehmet Gökçeöz'dür. Mehmet Gökçeöz Somer şefe çok benzediği için oldukça konuşulmuştu. Peki Masterchef Mehmet kimdir, nerelidir tüm detaylar haberimizde.

Masterchef Mehmet Gökçeöz kimdir, nereli, kaç yaşında, asıl mesleği ne?
25.07.2020 10:21 | Son Güncelleme: 25.07.2020 10:25

MasterChef Somer Şef'e benzerliğiyle dikkat çeken yarışmacı Mehmet Gökçeöz'ün hayatı ve hakkında bilgiler çok merak ediliyor.

MEHMET GÖKÇEÖZ KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2020 yarışmasına Ankara'dan katılan Mehmet Gökçeöz, Somer Şefe aşırı benzerliği ile dikkat çekti. Mehmet Gökçeöz 39 yaşında ve aslen memleketi Kastamonu'dur.

Sosyal medya hesabından yaptığı yemek paylaşımları ile dikkat çeken Mehmet Gökçeöz, aynı zamanda DJ'lik de yapıyor. Diğer yandan yaptığı paylaşımlardan çok seyahat yaptığı anlaşılan Mehmet Gökçeöz, MasterChef Türkiye'de sonraki tura geçebilecek mi, 16 yarışmacı arasına kalabilecek mi merak ediliyor.

Mehmet Gökçeöz doğum tarihi : ??.??.1981

Mehmet Gökçeöz kaç yaşında : 39 yaşında

Mehmet Gökçeöz gerçek mesleği ne : Müşteri Yöneticisi

Mehmet Gökçeöz yarışmaya katıldığı il : Ankara

Mehmet Gökçeöz aslen nereli : Kastamonu

MASTERCHEF MEHMET GÖKÇEÖZ VE SOMER ŞEF AKRABA MI?

Somer Şef'e benzerliğiyle konuşulan yarışmacı Mehmet Gökçeöz ile Somer Şef'in herhangi bir akrabalık bağı bulunmuyor. Hatta ikili ile ilgili acaba ikiz mi soruları soruldu. Fakat ikili arasında herhangi bir akrabalık bağı bulunmamaktadır.

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