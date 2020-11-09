MasterChef künefe tarifi nasıl yapılır? En lezzetli, kolay künefe tarifi!

Hatay yöresine ait, lezzetli ve şerbetli tatlı MasterChef künefe tarifi nasıl yapılır? En lezzetli, kolay künefe tarifi!

İnce irmik hamuruyla yapılan, şeker bazlı şurupla beslenen ve tipik olarak peynir veya pıhtılaşmış krema, fıstık, veya fındık gibi diğer malzemelerin dahil edilmesiyle yapılan, geleneksel bir Ortadoğu tatlısı MasterChef künefe tarifi nasıl yapılır? En lezzetli, kolay künefe tarifi!

MASTERCHEF KÜNEFE NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

250 g tel kadayıf,

125 g tuzsuz künefe peyniri (tuzsuz dil peyniri, mozarella, vs. kullanabilirsiniz),

3 tepeleme yemek kaşığı tereyağı.

Şerbeti için;

1 su bardağı şeker,

1 su bardağı su,

Birkaç damla limon suyu.

Yapılışı;

Şerbet için su, şeker ve limon suyunu bir tencereye alın,

Şeker eriyene kadar karıştırın,

Şeker eridikten sonra orta hararetli ateşte 15 dk. kadar kaynatın,

Ateşten alıp soğuyana kadar dinlendirin,

Kadayıfı küçük küçük kıyın,

Tereyağını eritin,

Yarısını 15 cm'lik yuvarlak künefe tabağına (döküm ya da yapışmaz özellikli bir tava da olabilir) alıp bastırarak yayın,

Eritilmiş tereyağının yarısını bir kaşık yardımıyla üzerine gezdirin,

Elinizle tekrar bastırarak sıkıştırın,

Dilimlediğiniz peyniri üzerine dizin,

Kalan kadayıfı da peynirin üzerine eşit şekilde yayın ve bastırarak sıkıştırın,

Kalan tereyağını da üzerine gezdirip tekrar sıkıştırın,

Tabağı ocağın küçük gözüne alıp kısık ateşte yerini sık sık değiştirerek altı kızarana kadar pişirin,

Düz bir kapak/tabak yardımıyla ters çevirip tekrar ocağa alın ve diğer tarafını da sürekli çevirerek kızarana kadar pişirin,

Ocaktan alıp hiç bekletmeden üzerine soğuyan şerbeti gezdirin,

Antep fıstığı ile süsleyerek servis yapabilirsiniz.