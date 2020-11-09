MasterChef künefe tarifi nasıl yapılır? En lezzetli, kolay künefe tarifi!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MasterChef künefe tarifi nasıl yapılır? En lezzetli, kolay künefe tarifi!

09.11.2020 23:12 | Son Güncelleme: 09.11.2020 23:16
MasterChef künefe tarifi nasıl yapılır? En lezzetli, kolay künefe tarifi!

Hatay yöresine ait, lezzetli ve şerbetli tatlı MasterChef künefe tarifi nasıl yapılır? En lezzetli, kolay künefe tarifi!

İnce irmik hamuruyla yapılan, şeker bazlı şurupla beslenen ve tipik olarak peynir veya pıhtılaşmış krema, fıstık, veya fındık gibi diğer malzemelerin dahil edilmesiyle yapılan, geleneksel bir Ortadoğu tatlısı MasterChef künefe tarifi nasıl yapılır? En lezzetli, kolay künefe tarifi!

MASTERCHEF KÜNEFE NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

250 g tel kadayıf,

125 g tuzsuz künefe peyniri (tuzsuz dil peyniri, mozarella, vs. kullanabilirsiniz),

3 tepeleme yemek kaşığı tereyağı.

Şerbeti için;

1 su bardağı şeker,

1 su bardağı su,

Birkaç damla limon suyu.

Yapılışı;

Şerbet için su, şeker ve limon suyunu bir tencereye alın,

Şeker eriyene kadar karıştırın,

Şeker eridikten sonra orta hararetli ateşte 15 dk. kadar kaynatın,

Ateşten alıp soğuyana kadar dinlendirin,

Kadayıfı küçük küçük kıyın,

Tereyağını eritin,

Yarısını 15 cm'lik yuvarlak künefe tabağına (döküm ya da yapışmaz özellikli bir tava da olabilir) alıp bastırarak yayın,

Eritilmiş tereyağının yarısını bir kaşık yardımıyla üzerine gezdirin,

Elinizle tekrar bastırarak sıkıştırın,

Dilimlediğiniz peyniri üzerine dizin,

Kalan kadayıfı da peynirin üzerine eşit şekilde yayın ve bastırarak sıkıştırın,

Kalan tereyağını da üzerine gezdirip tekrar sıkıştırın,

Tabağı ocağın küçük gözüne alıp kısık ateşte yerini sık sık değiştirerek altı kızarana kadar pişirin,

Düz bir kapak/tabak yardımıyla ters çevirip tekrar ocağa alın ve diğer tarafını da sürekli çevirerek kızarana kadar pişirin,

Ocaktan alıp hiç bekletmeden üzerine soğuyan şerbeti gezdirin,

Antep fıstığı ile süsleyerek servis yapabilirsiniz.

İlgili Haberler

MasterChef pankek tarifi nasıl yapılır? MasterChef en lezzetli, pratik pankek tarifi!
MasterChef pankek tarifi nasıl yapılır? MasterChef en lezzetli, pratik pankek tarifi!
MasterChef çiğ köfte nasıl yapılır? En lezzetli, kolay çiğ köfte tarifi!
MasterChef çiğ köfte nasıl yapılır? En lezzetli, kolay çiğ köfte tarifi!
MasterChef İrlanda usülü elmalı kek nasıl yapılır? En kolay ve lezzetli elmalı kek tarifi!
MasterChef İrlanda usülü elmalı kek nasıl yapılır? En kolay ve lezzetli elmalı kek tarifi!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Kamala Harris Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Demet Özdemir Hazar Ergüçlü Münir Nurettin Selçuk
Spor Okan Buruk Tamer Tuna Caner Erkin Ali Şansalan Nacer Chadli
Daha Fazla Kasım İstifa Instagram Cep Telefonu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MasterChef künefe tarifi nasıl yapılır? En lezzetli, kolay künefe tarifi! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.11.2020 23:16:30. #1.15#
title