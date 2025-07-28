MasterChef kime kaşık atıldı?

MasterChef kime kaşık atıldı?
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MasterChef'in 29 Temmuz fragmanı izleyiciyi ekrana kitledi. Fragmanda en çok dikkat çeken sahnelerden biri de Somer Şef'in yoğun heyecanla verdiği tepkiydi. İzleyenler, yeni bölüm tanıtımının özellikle Somer Şef'in sözlerinin ardından yaşanan kaşık fırlatma anını konuşuyor. Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran o sahneyle ilgili "Kaşık kime gitti?" sorusu gündeme geldi. Kimse merakını gizleyemiyor: MasterChef'te bu kaşık hangi yarışmacıya atıldı?

Yayınlanan tanıtımda Somer Şef'in sert şekilde dile getirdiği ifadeler, heyecanı doruğa çıkardı. Ardından gerçekleşen kaşık fırlatma sekansı, izleyicilerin en çok merak ettiği aksiyon haline geldi. Sosyal medya platformlarında hızla yaygınlaşan bu çarpıcı görüntülerle ilgili olarak herkes, "Kaşık kime doğru atıldı?" sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor.

MASTERCHEF'E KAŞIK KİME ATILDI?

Masterchef'in 29 Temmuz tarihli fragmanı, izleyicileri ekran başına kilitledi. Fragmanda özellikle Somer Şef'in heyecan dolu tepkisi dikkat çekti. Peki, Masterchef'te kaşık kime atıldı? Yeni bölüm tanıtımındaki bu çarpıcı sahne sosyal medyada hızla yayıldı. İzleyiciler "Kaşık kime gitti?" sorusunun cevabını merak ediyor.

SOMER ŞEF KAŞIĞI KİME ATTI?

29 Temmuz fragmanını izleyenler, "Somer Şef kaşığı kime attı?" sorusunun peşine düştü. Görüntülerde, bu unutulmaz an ve Somer Şef'in etkileyici sözleri dikkat çekiyor. Kaşığı kimin hak ettiği ve sözlerin hangi yarışmacıya yönelik olduğu en büyük merak konusu.

SOMER ŞEF KİME VE NEDEN KAŞIK ATTI?

Yeni bölüm tanıtımında Somer Şef, "Bizim verdiğimiz ürünü uygulayıp da bu kadar iyi çıkarmak bence kaşığı hak eder." diyerek izleyicilerin ilgisini çekti. Ardından, "Belki de ilk kez değil, kesinlikle ilk kez bu seviyede bir eleme turunda..." ifadelerini kullanması dikkat çekti. Bu açıklamalar sonrası kaşığın gerçekten fırlatılıp fırlatılmadığı ve hangi yarışmacıya gittiği, bölümün yayınlandığı akşam açıkça ortaya çıkacak.

MASTERCHEF'TE KAŞIK ALAN YARIŞMACILAR – YILLARA GÖRE SIRALAMA

1. Hasan Biltekin – 2021

Danilo Şef, Hasan'ın eleme gecesindeki yaratıcı sıcak tabağını çok beğendi ve kaşıkla ödüllendirdi.

2. Ezgi Yıldırım – 2024

Mehmet Şef, Ezgi'nin kadınbudu köftesiyle büyük bir etki yaratması üzerine sezonun ilk kaşığını ona verdi.

3. Onur – 2024

Aynı bölümde Danilo Şef, Onur'un hazırladığı başarılı tada kayıtsız kalamadı ve kaşık atmayı tercih etti.

4. Eda – 2024

Yarı final aşamasında Somer Şef, Eda'nın tatlı tabağını çok beğenerek ona kaşığı verdi.

5. Tunahan Yaykındağ – 2025

Danilo Şef tarafından ön eleme turunda kaşık verilen Tunahan, MasterChef tarihinde bu ödülü ön eleme turunda alan ilk yarışmacı oldu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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