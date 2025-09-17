MasterChef kim kazandı? MasterChef Türkiye'de 3. ve 4. eleme adayları kimler oldu?

Haftanın ikinci dokunulmazlık karşılaşması izleyicilere nefes kesen anlar yaşattı. Zaferi kazanan takım haftaya avantajlı devam ederken, mağlup olan ekip kritik bir karar vermek durumunda kaldı: Haftanın 3. ve 4. eleme adaylarını seçmek. Peki bu dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve eleme potasına kimler gönderildi? İşte ayrıntılar…

MASTERCHEF'TE ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

1. Sezer

2. Furkan

3. Bu akşam açıklanacak.

4. Bu akşam açıklanacak.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda zafer kırmızı takımın olmuştu. İkinci dokunulmazlık mücadelesinin kazananı ise henüz açıklanmadı ve yarışmanın takipçileri büyük bir merakla sonucu bekliyor.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayları henüz belirlenmedi. Dokunulmazlığı kaybeden takımın potaya göndereceği isimler açıklandığında detaylar paylaşılacak.