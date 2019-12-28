MasterChef kim elendi? MasterChef'te elenen isim Güzide mi, Ekin mi yoksa Alican mı oldu?

28.12.2019 08:48 | Son Güncelleme: 28.12.2019 08:49

Reyting rekorları kıran MasterChef dün akşam izleyicileri ekrana bağladı. Alican, Güzide ve Ekin'in yarıştığı gecede elenen yarışmacı göz yaşlarına boğuldu. İşte MasteChef'te elenen isim! akşam Güzide mi, Ekin mi yoksa Alican mı oldu?

ELEME OYUNU OYNANDI

MasterChef Türkiye'de eleme gecesi yaşlandı. Güzide, Ekin ve Alican finalist olmak için kıyasıya yarıştı. Eleme gecesinde toplamda 3 oyun oynandı ve puan durumuna göre elenen isim belli oldu. En fazla puanı alan isim finalist olmaya hak kazanırken en düşük puanı alan yarışmacı ise elendi.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef eleme gecesinde oynanan 3 oyun sonunda en düşük puana sahip olan Ekin, MasterChef'ten elendi.

MASTERCHEF YARI FİNALDE KİMLER VAR?

MasterChef yarı finali bugün yayınlanacak. Cemre, Alican ve Güzide'in yarışacağı yarı finalde bir kişi elenecek ve yarın final gerçekleşecek.

MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN?

MasterChef Türkiye final bölümü 29 Aralık Pazar günü 2 yarışmacı arasında oynanacak. Yine 3 oyunun oynanacağı final bölümünde en fazla puanı alan kişi MasterChef 1.'si olacak.

MASTERCHEF'TEN ELENEN EKİN KİMDİR?

Ekin Eylem Ulaş 1988 Bursa doğumludur. Baba tarafından Elazığlı. Boğa burcudur. 12 senedir aşçı son 1 senedir de Executive Chef. Bir abisi ve bir kız kardeşi var. Sağlam bir Fenerbahçe taraftarı. Basketbol oynuyor ve sık sık yüzüyor. Sigara ve alkol kullanmıyor. 5 kıta, 28 ülke ve 48 şehir gezdi. 2007 yılından beri aşçılık yaptığını söyleyen Ulaş, koyu bir Fenerbahçe taraftarı.

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