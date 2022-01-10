Masterchef kim elendi? 2021 Masterchef Türkiye Hasan mı elendi, Sergen mi?

Masterchef kim elendi? sorusu gecenin en çok merak edilen konusu olarak karşımıza çıkıyor. Masterchef Türkiye'de yarı finale giden yolda son puanlamalar bu akşam yapılıyor. Üç farklı tabağın yapıldığı gecede Hasan ve Sergen arasında çok ufak bir fark bulunuyor. Peki, 2021 Masterchef Türkiye Hasan mı elendi, Sergen mi?

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Bir yarışmacı hayallerine 4. olarak veda edecek. Hasan ve Sergen arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. İlk üçe girecek isim birazdan belli olacak ve elenen isim de aynı anda açıklanacak. Hasan ile Sergen arasında sadece bir puan fark bulunuyor. Sergen elenen isim oldu.

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