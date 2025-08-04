MasterChef Kerem kimdir, kaç yaşında nereli? MasterChef Kerem ne zaman yarıştı?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'de, geçmişte yarışan ve iz bırakmış isimler yeniden gündeme geliyor. Bunların başında gelen Kerem hakkında ise izleyiciler detayları merak ediyor. MasterChef Kerem hangi sezon yer aldı, kaç yaşında ve nereden katılmıştı? İşte, merak edilenler...

MASTERCHEF KEREM KİMDİR?

Aslen Kahramanmaraşlı olan Kerem Bilginer, eğitim hayatını Yıldız Teknik Üniversitesi'nde mekatronik mühendisliği bölümünde tamamladı. Ancak kalbinin sesini dinleyen Kerem, yemek tutkusunun peşinden giderek kariyer rotasını tamamen değiştirdi.

Şeflik serüvenine 8 yıl önce adım atan Kerem, bugün ABD'nin New York şehrinde, Michelin yıldızlı prestijli bir restoranda sous chef olarak görev yapıyor. MasterChef Türkiye'ye yurt dışından katılan yarışmacılar arasında yer alan Kerem, hem teknik bilgisi hem de mutfaktaki ustalığıyla dikkat çekiyor.

Mühendislik altyapısını mutfaktaki disipliniyle harmanlayan Kerem'in öyküsü, kariyerini tutkularıyla şekillendirmek isteyen birçok kişiye ilham veriyor.