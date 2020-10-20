MasterChef katmer nasıl yapılır? En lezzetli, pratik katmer hamuru nasıl yapılır? MasterChef katmer tarifi!
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MasterChef katmer nasıl yapılır? En lezzetli, pratik katmer hamuru nasıl yapılır? MasterChef katmer tarifi!

20.10.2020 21:52 | Son Güncelleme: 20.10.2020 21:56
MasterChef katmer nasıl yapılır? En lezzetli, pratik katmer hamuru nasıl yapılır? MasterChef katmer tarifi!

Gaziantep yöresine ait, bol fıstıklı, lezzetli katmer nasıl yapılır? MasterChef katmer nasıl yapılır? En lezzetli, pratik katmer hamuru nasıl yapılır? MasterChef katmer tarifi!

Çıtır oluşu , fıstığı ve şerbeti ile damak tadınıza hitap edecek katmer çoğu kesim tarafından sevilerek tüketilir. MasterChef katmer nasıl yapılır? En lezzetli, pratik katmer hamuru nasıl yapılır? MasterChef katmer tarifi!

MASTERCHEF KATMER NASIL YAPILIR?

Hamuru için:

3 bardak un

Aldığı kadar su

Bir tutam tuz

2 yemek kaşığı sıvı yağ

İç malzemesi için :

1 su bardağı kadarAntep fıstığı(her hamur arası için 2 kaşık )

Şeker

Kaymak

Tereyağı

Antep Katmer Tarifi Yapılışı

Hamur için tüm malzemeler koyulur yoğurulur. 15 dk dinlerdirilir. Dinlenen hamurdan avuç içi büyüklüğünde beze alınır bir kaba biraz sıvı yağ koyup bezeler yağa bulanır ve 1 saat beklemeye alınır. Daha sonra hamur el ile biraz açılır sonra merdane yardımıyla biraz daha açılıp yine el ile devam edilir. İnce bi hamur halime getirilir. Hamurda yırtılmalar olursa birleştirip devam edersiniz. Hamuru iyice açıp büyüttükten sonra önce eritilen tereyağını el yardımı ile hamura sürün, sonra antep fıstığı serpilir sonra iki kaşık şeker bir yemek kaşığı kadar kaymak koyulur ve hamur zarf biçiminde kapatılır ve fırına verilir. 200 derece de pişirilir. Fırından çıktıktan sonra ister Antep fıstığı ile ister Maraş dondurması ile servis edilebilir. Şimdiden afiyet olsun

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