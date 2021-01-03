Masterchef Junior katılım nasıl yapılır? MasterChef Junior yaş sınırı kaç? EXXEN MasterChef Junior detayları!
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Masterchef Junior katılım nasıl yapılır? MasterChef Junior yaş sınırı kaç? EXXEN MasterChef Junior detayları!

03.01.2021 23:31 | Son Güncelleme: 03.01.2021 23:35
Masterchef Junior katılım nasıl yapılır? MasterChef Junior yaş sınırı kaç? EXXEN MasterChef Junior detayları!

Ekranların sevilen programlarından olan Masterchef, yayın hayatına TV8'de devam ediyor. Çocuklar için de başlayacak olan Masterchef Junior hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki Masterchef Junior programına başvuru nasıl yapılır? Masterchef Junior Türkiye yaş sınırı kaç Çocuklar için Masterchef Junior ne zaman başlıyor? Masterchef Çocuklar detayları

TV8'de yayınlanan ve çok sevilen program Masterchef, çocuklar için yeni formatıyla geliyor. Bunun üzerine Masterchef Junior başvurusu hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Masterchef Junior 2020 başvurusu nasıl yapılır?

MASTERCHEF JUNIOR NEDİR?

MasterChef programında finale yavaş yavaş yaklaşılıyor. Bilindiği gibi Türkiye'nin en iyi şefinin arandığı programda yetişkin ve mutfakta iddialı olan kişiler yarışıyor. Yarışmanın farklı bir formatta ekrana geleceğinin açıklanması ise merak uyandırdı.

Dünyanın başka ülkelerinde de yayınlanan programda yeni formatta çocukların yarışacağı açıklandı. MasterChef Junior ismiyle ekrana gelecek yeni formatın ilk detaylarını Somer Şef verdi.

MASTERCHEF JUNIOR TÜRKİYE YAŞ SINIRI KAÇLA KAÇ ARASI?

MasterChef Türkiye programının sevilen jüri üyesi Somer Sivrioğlu, yarışmanın farklı bir formatta ekrana geleceğini açıkladı. MasterChef Junior ismiyle ekrana gelecek yarışmada yemek yapma konusunda iddialı olan çocuklar yarışacak.

Türkiye'nin en iyi çocuk şefinin aranacağı programda yaşanacaklar şimdiden merak edilmeye başlandı.

Somer Sivrioğlu yarışmanın yeni konseptinde 9 ile 13 yaş grubundaki çocukların yarışmacı olacağını söyledi. Belli yaş grubundan çocukların katılabileceği konsept ile ilgili henüz çok fazla detay verilmedi.

MasterChef Junior programı ile ilgili en çok merak edilen konulardan birisi ise ne zaman yayınlanmaya başlayacağı oldu. Bilindiği gibi MasterChef Türkiye programında final haftasına çok az kaldı. MasterChef Junior'ın sonrasında hemen başlayıp başlamayacağı ise merak ediliyor. Programın yayınlanacağı tarih ile ilgili henüz net bir açıklama ise yapılmadı.

MASTERCHEF JUNIOR KATILIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru için form doldurarak videolu bir şekilde başvuru yapılmakta.

MASTERCHEF JUNIOR BAŞVURU LİNKİ

MASTERCHEF ÇOCUKLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Merakla beklenen yarışma için başvurular başladı ve Exxen'de yayınlanmaya başladı.

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