MasterChef'in ilk takım oyununda gerginlik haf safhada! Serhat ve Eray laf dalaşına girdi
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MasterChef'in ilk takım oyununda gerginlik haf safhada! Serhat ve Eray laf dalaşına girdi

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen MasterChef Türkiye'de mavi takımdaki Eray ile kırmızı takımdaki Serhat birbirine girdi. Eray'ın kendini acındırdığını ileri süren Serhat "Demagoji yapma. Ben yemem" diyerek resti çekti.

MasterChef'in ilk takım oyununda gerginlik haf safhada! Serhat ve Eray laf dalaşına girdi
19.08.2020 14:10 | Son Güncelleme: 19.08.2020 14:30

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, dün akşam 29. bölümüyle ekrana geldi. İlk kez takım oyunu oynayan yarışmacılar en iyi yemekleri çıkarmak için kıyasıya mücadele etti. Bir takımın kazandığı oyun sonrası yapılan elemede gergin anlar yaşandı.

EN İYİ YEMEĞİ YAPMAK İÇİN UĞRAŞTILAR

Beş adet yemek belirleyen şefler yarışmacılardan sırasıyla; kabak çorbası, baklava hamurundan mantarlı börek, ılık manda kaymağı ile semizotu salatası, dana nuar ve polenta son olarak da şeftalili parfe yapmasını istedi. İlk kez takım halinde hareket eden yarışmacılar şeflerin belirlediği yaz konsepti yemeklerini bir saatte yapmaya çalıştı. Sürenin sonunda hazırladıkları yemekleri şeflere tattıran takımlardan kazanan 3-2'lik skorla Tanya'nın kaptanlığını yaptığı mavi takım oldu.

"BİZ AİLEMİZDEN DESTEK ALMADAN BURAYA GELDİK"

Oyunu kaybettikten sonra bireysel dokunulmazlık oyunu oynayan kırmızı takımdan en iyi irmik helvası yapan Duygu dokunulmazlığın sahibi oldu. Yarışmacılar elenmesini istediği kişinin adını belirlerken balkonda olan Eray söz alarak rakibi Serhat'ı eleştirmeye başladı.

MasterChef'in ilk takım oyununda gerginlik haf safhada! Serhat ve Eray laf dalaşına girdi

Şeflerden konuşmak için izin alan Eray, "Burada saygısızlık olmasın diye söylemedim ama Serhat daha önce, 'Ben Amerika'da işi bıraktım. Ben gibi birisi varsa benim rakibimdir' diyor. Biz parasız, ailemizden destek almadan ne koşullardan geçerek buraya geldik. Belki benim Amerika'ya gitme şansım olmadı. Belki de buradaki çoğu kişinin olmadı. Eleme oyununda beni karşına çıkar, seni elemezsem benim adım da Eray değil" ifadelerini kullandı.

MasterChef'in ilk takım oyununda gerginlik haf safhada! Serhat ve Eray laf dalaşına girdi

"DEMOGOJİ YAPMA BEN YEMEM"

Eray'ın sözleri üzerine sinirlenen Serhat ise "Senin seviyen ve imkanların; Amerika olabilir, uzay olabilir Bolu olabilir ya da buradan İzmit'e gitmek olabilir. Ben sana Rezzan örneğini vereceğim. Rezzan, Mersin'den ekmek parasını bırakıp geldi. Ben istersem uzaya gideyim ondan daha çok fedakarlık yapmış olmuyorum. Bu da onu benim rakibim yapıyor. Burada demagoji yapma. Ben yemem' sözleriyle karşılık verdi.

MasterChef'in ilk takım oyununda gerginlik haf safhada! Serhat ve Eray laf dalaşına girdi
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