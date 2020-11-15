MasterChef'in Bursa çekimleri sırasında yumruk yumruğa kavga! O anlar kamerada

MasterChef'in önümüzdeki haftalarda yayınlanacak dış çekimlerinden biri Bursa'da gerçekleşti. Program çekimi esnasında bölgedeki esnaf içeriye alınmayınca kavga çıktı. Yumrukların konuştuğu kavgaya polis müdahale etti.

Türkiye'nin en beğenilen yarışmalarından biri olan MasterChef'in önümüzdeki haftalarda yayınlanacak bölümü için tüm ekip Bursa'ya gitti.

ESNAF SETE GİRMEK İSTEYİNCE KAVGA ÇIKTI

Çekim için MasterChef ekibi, Bursa'nın timsallerinden Tophane Meydanı'nı tercih etti. Prodüksiyon ekibi çekim için sıkı tedbirler alırken, çekim alanında çalıştığını öne süren bir esnafın içeri girmesine izin verilmeyince gerginlik yaşandı. Gerginlik büyüyünce kavga çıktı. Yumrukların konuştuğu kavgayı polis ayırdı.

Öte yandan, MasterChef yarışmacılarının programda Bursa'ya has yemekler yaptığı öğrenildi.