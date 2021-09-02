Masterchef İbrahim kimdir? İbrahim Cingözler kaç yaşında, nereli? Masterchef 2021'de İbrahim ana kadroya girdi mi?

Masterchef'te ana kadroya katılan 4. yarışmadı İbrahim Cingözler oldu. Bunun ardından izleyiciler İbrahim kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne merak etti. Masterchef İbrahim Cingözler'in hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde...

Masterchef İbrahim kimdir, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? gibi sorular merak ediliyor. Bugün İbrahim ana kadroya katılan 4. yarışmacı olmuştu. Peki, Masterchef İbrahim Cingözler kimdir? İnstagram hesabı nedir?

MASTERCHEF İBRAHİM KİMDİR?

Masterchef Türkiye 2021 yarışmacılarından olan İbrahim Cingözler 25 yaşındadır. 4 Ağustos 2021 Çarşamba günü oynanan oyunda ana kadroya katılmaya hak kazanan 4. yarışmacı olmuştur.

İbrahim Cingözler yarışmaya Bodrum'dan katılıyor fakat memleketi Adana'dır. Programda Adanalı olduğunu söylemiştir. Masterchef yarışmasına bir arkadaşının ısrarı ile katıldığını belirtmiştir. 25 yaşındaki İbrahim Cingözler bugün itibariyle ana kadroya katılmaya hak kazanmıştır.

İbrahim Cingözler sosyal medyayı aktif şekilde kullanmaktadır. İnstagram'da 5 bin takipçisi vardır. Hesabına "@ibrahim_cingozler" adresinden ulaşabilirsiniz.

İBRAHİM CİNGÖZLER ANA KADROYA GİRDİ Mİ?

Bugün yapılan final turunda İbrahim Cingözler ana kadroya girmeye hak kazandı. Ateş ile son ikiye kalan başarılı yarışmacı en iyi tabak seçildi ve ana kadroya seçilen 4. yarışmacı oldu.

1 EYLÜL 2021 MASTERCLASS KAZANANI İBRAHİM OLDU!

1 Eylül Çarşamba günü yapılan Masterclass yarışmasının kazananı İbrahim oldu. İbrahim, Tahsin ile birlikte baklava yarışmasında finale kaldı. Jüriler İbrahim'in tatlısını daha çok beğendi. İbrahim kahve makinesinin sahibi oldu.