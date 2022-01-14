Masterchef Hasan kimdir? Masterchef Hasan Biltekin sevgilisi kimdir? Masterchef Hasan kaç yaşında, nereli, mesleği ne, boyu, instagram hesabı!

TV8'de yayınlanan Masterchef programında finale yükselerek büyük başarı gösteren Hasan Biltekin hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. Peki, Masterchef Hasan kimdir? Masterchef Hasan Biltekin sevgilisi kimdir? Masterchef Hasan kaç yaşında, nereli, mesleği ne, boyu? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF HASAN KİMDİR?

Masterchef'te 12 Ağustos yapılan yarışmada Hasan'ın tabağı en iyisi seçildi ve ana kadroya girdi.

Masterchef Hasan Biltekin

MASTERCHEF HASAN KAÇ YAŞINDA, BOYU, SEVGİLİSİ?

Hasan Biltekin 27 yaşında ve aslen Nevşehirlidir. 184 cm boyundadır ve 78 kilogram ağırlığında olan yarışmacı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu Mezunudur. Hasan Biltekin'in doktor olarak bilinen Hülya Acar ile sevgili olduğu iddia edildi.

MASTERCHEF HASAN INSTAGRAM HESABI NEDİR?

Sosyal medya platformu Instagram'da @hasanbiltekinnn kullanıcı adıyla yer alan Milhan Erdem'in, 311 Bin takipçisi bulunmaktadır.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet