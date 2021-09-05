Masterchef Hamza elendi mi? 5 Eylül Masterchef Türkiye Hamza elendi mi, kim elendi?
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Masterchef Hamza elendi mi? 5 Eylül Masterchef Türkiye Hamza elendi mi, kim elendi?

Masterchef Hamza elendi mi? 5 Eylül Masterchef Türkiye Hamza elendi mi, kim elendi?
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Masterchef eleme gecesinde heyecan devam ediyor. Son ikiye kalan yarışmacılar Hamza ve Hamza oldu. İki isimden birisi yarışmaya veda edecek. Peki, Masterchef Hamza elendi mi? 5 Eylül Masterchef Türkiye Hamza elendi mi, kim elendi? İşte detaylar...

Masterchef Hamza kimdir, kaç yaşında? Masterchef Hamza elendi mi? Masterchef Hamza yarışmaya devam edecek mi? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

MASTERCHEF HAMZA KİMDİR?

MasterChef Hamza, 1996 tarihinde İstanbul Kadıköy'de dünyaya geldi. Bolu Mengenlidir ve yarışmaya İstanbul'dan katılmaktadır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Şu anda 25 yaşında olan Hamza, iki kardeştir. Ve kardeşi de aşçıdır. Liseyi Mengen Aşçılar Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde okudu. Yaşantısını İstanbul Ümraniye'de sürdürmektedir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Ailesinin de yemekle uğraştığını ifade eden Hamza Mercimek, Karaköy'de Berlin Line Karaköy isimli bir mekanda şef olarak çalışıyor.

Dedelerinden aldığı aşçılık mesleğini ileri noktalara taşımak ve Anadolu'nun lezzetlerini dünyaya duyurmak için her daim çalışmalar yapmaktadır.

2020'de World Food İstanbul'un düzenlediği yarışmada asma yaprağında barbun yemeği ile 'En Yaratıcı Tabak' ödülünü aldı.

MASTERCHEF 6 ELEME ADAYI KİMLERDİR?

3 Eylül Cuma günü Masterchef'te 3. takım oyunu oynandı. Takım oyununu mavi takım kazanmıştı ve kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı. Kırmızı takımın dokunulmazlık oyununu İbrahim kazandı ve 5. eleme adayı olarak Safanur'un ismini verdi. 6. eleme adayı ise Hamza oldu Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Buna göre tüm eleme adayları şöyle:

  • 1. eleme adayı : Emre
  • 2. eleme adayı : Fatma
  • 3. eleme adayı : Hasan
  • 4. eleme adayı : Dilara
  • 5. eleme adayı : Safanur
  • 6. eleme adayı : Hamza

MASTERCHEF HAMZA ELENDİ Mİ?

Henüz elenen isim açıklanmadı. Takipte kalabilirsiniz... Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Masterchef Fatma elendi mi? 5 Eylül Masterchef Türkiye Fatma elendi mi, kim elendi?

Yarışmaya veda eden isim Fatma oldu. Hamza yarışmaya devam edecek.

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