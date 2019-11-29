MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik villası ile olay oldu

29.11.2019 17:23 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:23

TV8'in en çok izlenen programı MasterChef'te büyük finale az bir süre kala yarışmanın favori isimlerinden biri olan Güzide Mertcan lüks eviyle sosyal medyada olay oldu.

LÜKS VİLLASI İLE SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE

Fenomen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de büyük finale sadece haftalar kaldı. Her hafta bir yarışmacının veda ettiği Masterchef'te büyük başarı gösteren favori isimlerden biri de 31 yaşındaki Güzide Mertcan. Programda özellikle yaptığı tatlılarla şeflerin takdirini toplayan fenomen yarışmacı, eviyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

EVİNİN DEĞERİ 7 MİLYON TL

Evli ve 3 çocuk annesi olan Güzide Mertcan, İstanbulda lüks bir villada yaşıyor. Evinin fotoğraflarını da sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Mertcan'ın evinin değeri 7 milyon TL.

GÜZİDE MERTCAN KİMDİR?

Asıl mesleği estetisyenlik olan Güzide Mertcan yarışmaya İstanbul'dan katıldı. Eğitimini Manisa ve İzmir'de tamamlayan Masterchef Güzide bu arada boş kalan zamanlarında ablasıyla birlikte tekstil işleriyle uğraştı.

Daha sonra Mustafa Mertcan ile evlenen Güzide 3 çocuk sahibi olunca iş hayatına biraz ara verdi. Daha sonra estetisyen olmaya karar veren Masterchef Güzide bu alanda çeşitli eğitimler aldı ve yeni mesleğini seçti.

Güzide Mertcan'ın yemek yapmaya olan aşkı hiç bitmedi özellikle çocukları için yaptığı birbirinden lezzetli yemekleri instagram hesabında paylaşan Güzide Mertcan kısa sürede takipçisi sayısını arttırdı.

Yarışmaya ilk katıldığında 21 bin takipçisi olan Güzide'nin Masterchef Türkiye sonrası takipçisi sayısı hatrı sayılır şekilde arttı. Sevilen yarışmacının şu an aktif 205 bin takipçisi var. Mertcan, Instagram hesabından takipçilerine seçtiği kombinlerle de stilistlik tüyoları da veriyor.

Favori yarışmacının eşi Mustafa Mertcan, DOF Robotic ismindeki şirketin sahibi. Mertcan'ın şirkeri İstanbul Esenyurt'ta bulunuyor.