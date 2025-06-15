MasterChef Gamze Nur kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı var mı? MasterChef Gamze Nur Akdağ elendi mi?

Jüriliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın üstlendiği Masterchef Türkiye'de yarışmacılar izleyicilerin ilgi odağı oluyor. Sevilen yarışmada birbirinden özelyarışmacılar üst tura çıkmak içn mücadele ediyor. Peki, MasterChef Gamze Nur kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı var mı? MasterChef Gamze Nur elendi mi?

MASTERCHEF GAMZE NUR KİMDİR?

Gamze Nur Akdağ yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. 25 aşında olan Gamze Nur evlidir. Lisede yyiecek içecek eğitim alan Gamze Nur sektörde çeşitli kurumlarda çalışmıştır.

MASTERCHEF GAMZE NUR ELENDİ Mİ?

Gamze Nur Akdağ, rulo fırça dil balığı ile şeflerden 3 evet almayı başardı ve üst tura çıktı.

GEÇEN SEZONUN ŞAMPİYONU KİMDİ?

MasterChef Türkiye 2024-2025 sezonunda finalde Onur ve Kerem karşı karşıya gelmişti. Gecenin sonunda, şampiyonluk kupasını kaldıran isim Onur olmuş ve MasterChef tarihine adını yazdırmıştı.

MASTERCHEF TÜRKİYE JÜRİLERİ KİM?

2025-2026 MasterChef Türkiye sezonunda jüri üyelerindedeğişiklik olmadı. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak yarışmada, önceki sezonlarda olduğu gibi şu üç usta şefin yer aldı.

• Mehmet Yalçınkaya

• Somer Sivrioğlu

• Danilo Zanna