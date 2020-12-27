Masterchef finale kalanlar kim oldu? | Masterchef kim elendi? Serhat mı, Emir mi Özgül mü? 27 Aralık Pazar

MasterChef Türkiye'de finale kalan ikinci isim de dün akşam gerçekleştirilen yarışmanın ardından belli oldu. Final heyecanın arttığı yarışmada Özgül, Emir ve Barbaros, potadan çıkmak için üçlü turda karşılaştı. Peki, Masterchef finale kalanlar kim oldu? | Masterchef kim elendi? Serhat mı, Emir mi Özgül mü? 27 Aralık Pazar Masterchef finali

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye'nin 27 Aralık Pazar günkü heyecan dorukta. 130. bölümde bir yarışmacı hayallerine veda etti. Peki Masterchef finale kalanlar kim oldu? | Masterchef kim elendi? 27 Aralık Pazar İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF KALANLAR KİM OLDU? 27 ARALIK PAZAR

26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlanan bölümde Emir, Barbaros, Özgül arasından kimin eleme adayı olduğu ve kimin büyük finale çıktığı belli oldu. Serhat, MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti olmuştu. MasterChef Türkiye'nin ikinci finalisti ise Barbaros oldu.

MASTERCHEF KİM ELENDİ? 27 ARALIK PAZAR

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı Masterchef Türkiye'nin 27 Aralık Pazar günkü bölümünde bir yarışmacı hayallerine veda etti. Elenen isim belli olduğunda haberimiz güncellenecektir...

BARBAROS YOLOĞLU KİMDİR?

Üç farklı yarışmacının yer aldığı düelloda yaptığı 'Asma yaprağında barbun balığı' ile rakipleri Deniz Aktuğ ve Murat Kaplan'dan sıyrılarak jürinin takdirini kazanan Barbaros Yoloğlu, yarışmaya Muğla'nın Bodrum ilçesinden dahil oldu. Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan Yoloğlu, burada kazandığı deneyimi yarışmada avantaja dönüştürdü.

ÖZGÜL ÇOŞAR KİMDİR?

Özgül Coşar, 36 yaşında. Gıda Mühendisi. Evli ve iki çocuğu olan Özgül Coşar, pastacılık ve ekmekçilik bölümünü bitirmiş. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Çocuklarının doğum gününü yaparken kendisinin organize ettiğini ve o zaman içindeki yemek aşkını keşfettiğini söyledi. Kendini bildi bileli mutfakta olduğunu söyleyen Özgül Coşar, hızlı olması ve mutfakta kordine olması nedeniyle avantajlı olduğunu iddia etti. MasterChef'e katılmasını kızı teşvik etmiş.

SERHAT DOĞRAMACI KİMDİR?

MasterChef Türkiye'nin genç yarışmacı adaylarından Serhat Doğramacı, 23 yaşında ve aşçı. Yarışmaya İstanbul'dan katılan yarışmacı,yaklaşık 9-10 senedir bu mesleğin içinde olduğunu, MasterChef'in 2019 sezonu birincisi Cemre Uyanık'ı tanıdığını söyledi. ABD Utah'ta birlikte çalıştıklarını ancak onun çalışma şeklini beğenmediğini, Alican ve Batuhan'ı desteklediğini belirtti.

MasterChef'te basit bir şekilde birinci olacağım diyerek iddiasını ortaya koyan Serhat Doğramacı, jüri üyelerinin karşısına tavada mühürlenmiş levrek, ızgara pancar, krema sosu ile çıktı. Üç jüri üyesinden de geçer not alan yarışmacı, düeollalara kalmaya hak kazandı. Serhat Doğramacı MasterChef'in ilk sezon birincisi Uğur Kardaş'a benzetildi.

MASTERCHEF JÜRİ ÜYELERİ KİM?

Bu sene de önceki sezonlarda olduğu gibi jüri kotuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun yer alıyor.