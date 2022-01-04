Masterchef final ne zaman 2022? MasterChef Türkiye ne zaman bitecek, final nerede olacak?

Masterchef final ne zaman 2022? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Masterchef'te Türkiye'de final için artık geri sayım başladı. Haftada 5 gün ekrana gelen Masterchef'te Türkiye'de son 5'e kalan isimler belli oldu. Yarışmacı sayısının azalmasıyla birlikte MasterChef final tarihi merak konusu oldu. Peki, MasterChef Türkiye ne zaman bitecek, final tarihi belli oldu mu?

MASTERCHEF FİNAL NE ZAMAN 2022?

MasterChef Türkiye'de büyük final için nefesler tutuldu. Beş yarışmacı 3 Ocak tarihli bölümde 4'lü finale kalabilmek için büyük bir mücadele sergileyecek. MasterChef finali için net tarih verilmedi ancak Survivor All Star'ın ocak ayında başlayacak olması nedeniyle yarışmanın kısa bir süre sonra final yapması bekleniyor.

Yayınlanan tanıtıma göre, Survivor 15 Ocak'ta ekran macerasına başlayacak. Bu nedenle MasterChef'in önümüzdeki hafta büyük finalini gerçekleştirerek ekran macerasını noktalaması bekleniyor.

MASTERCHEF FİNAL NEREDE YAPILACAK?

Geçen sene Ocak ayında yapılan final için geri sayım başladı. Finalde imza tabaklarını ortaya koyan iki yarışmacı birinci olarak büyük ödülün sahibi olabilmek için tüm hünerlerini sergileyecek.

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