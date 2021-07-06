MasterChef Emir kimdir? Emir Elidemir kim, kaç yaşında, nereli?
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MasterChef Emir kimdir? Emir Elidemir kim, kaç yaşında, nereli?

MasterChef Emir kimdir? Emir Elidemir kim, kaç yaşında, nereli?
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MasterChef Türkiye'nin geçen seneki katılımcılarından Emir son günlerde gündeme geldi. 2021 yılının MasterChef elemeleri devam ederken eski yarışmacıların hayatı merak konusu oldu. Peki, MasterChef Emir kimdir? Emir Elidemir kim, kaç yaşında, nereli?

MasterChef 2020 yarışmacılarından Emir, son günlerde adı sıkça aratılan isimler arasında. 2021 yılının MasterChef elemeleri devam ederken eski yarışmacıların hayatı merak konusu oldu. Peki, MasterChef Emir kimdir? Emir Elidemir kim, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

MASTERCHEF EMİR KİMDİR?

Emir Elidemir, 31 Ağustos 1994 tarihinde dünyaya geldi. Lise eğitimini Bornova Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır. Sonrasında Üniversite eğitimin, Özyeğin Üniversitesi Gastronomi bölümünde tamamlamıştır.

Üniversite hayatı döneminde Hollanda, Amerika ve Fransa'da staj yapmıştır.

Üçer ay süreyle 3 farklı yerde staj yapan Emir Elidemir, gastronomi alanında büyük tecrübeler kazanmıştır.

2018 yılında üniversiteden mezun olmuş ve ardından 1 sene boyunca New York'ta Benno Restarant'ta Chef fe Partie pozisyonunda çalışmıştır.

Sonrasında Türkiye'ye dönmüş ve İstanbul'da Nicole Restaurant'ta 2.5 ay çalışmış.

2.5 aylık deneyiminden sonra 1 ay da Cuntel Otel'de mutfak şefi olarak çalışmıştır.

2020 yılında MasterChef'e katılmış ve 16 yarışmacının içinde yer almıştır.

EMİR ELİDEMİR KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Emir Elidemir, 1994 doğumlu olup 27 yaşındadır.

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