Masterchef Ekler nasıl yapılır? Ekler yapmanın püf noktaları nelerdir? Ekler malzemeleri nelerdir?
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Masterchef Ekler nasıl yapılır? Ekler yapmanın püf noktaları nelerdir? Ekler malzemeleri nelerdir?

08.12.2020 20:48 | Son Güncelleme: 08.12.2020 20:51
Masterchef Ekler nasıl yapılır? Ekler yapmanın püf noktaları nelerdir? Ekler malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2020'nin yeni bölümünde yarışmacı adaylarının yaptığı Ekler yarışmaya damgasını vurdu. Peki Masterchef Çikolatalı Ekler nasıl yapılır? Ekler yapmanın püf noktaları nelerdir? Ekler malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2020'nin yeni bölümünde yarışmacı adaylarının yaptığı sufle yarışmaya damgasını vurdu. Peki Masterchef Ekler nasıl yapılır? Ekler yapmanın püf noktalaı nelerdir? Ekler malzemeleri nelerdir? İşte detaylar haberimizde...

EKLER MALZEMELERİ

Hamuru;

1 su bardağı su

50 gr margarin

3 en fazla 4 adet yumurta

5-6 kaşık un (tepeleme)

1 tatlı kaşığı şeker

1 tutam tuz

Kreması;

1 su bardağı un

1 su bardağışeker

1,5 su bardağı süt

1,5 su bardağı su

1 paket vanilya

1 paket krem şanti

Çikolatası;

2 paket bitter çikolata

25 gr margarin

Yarım çay bardağı su

EKLER YAPILIŞI

Masterchef Ekler nasıl yapılır? Ekler yapmanın püf noktaları nelerdir? Ekler malzemeleri nelerdir?

Öncelikle kremamızı yapıyoruz.

Vanilya ve krem şanti hariç tüm malzemeleri topaklanmadan çırparak pişiriyoruz.

Pişen kremaya vanilyayı ekleyerek soğumaya bırakıyoruz.

Bir tencereye suyu, yağı, tuz ve şekeri koyarak eritiyoruz.

Yağ eridikten sonra ocağın altını kapatarak unu ekliyoruz.

Kıvamı cıvık olursa az un daha ekliyoruz (topaklanmamasına dikkat edin)

Daha sonra ocağa alarak 2 dakikaya yakın pişiriyoruz.

Derin bir kaba yayarak eli yakmayacak dereceye gelene kadar bekliyoruz.

Bir kaba yumurtaları kırıyoruz.

Yavaş yavaş ılıyan hamura katıyoruz (kıvamı çok akışkan olmayacak)

Hamuru bir poşet yada sıkma torbasına alarak önceden yağlanmış ve unlanmış tepsiye sıkıyoruz.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişiriyoruz.(en az 20 dakika hiç kapağını açmayın, yoksa söner)

Üzeri kabuklaşınca fırından çıkartıyoruz.

Soğuduktan sonra soğuyan kremaya krem şantiyi ekleyerek çırpıyoruz.

Eklerin içini dolduruyoruz.

Çikolata sosunu benmari usulü eritiyoruz.

Kreması doldurulmuş ekleri çikolataya bandırarak servis yapıyoruz.

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