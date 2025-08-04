MasterChef Eda kimdir, kaç yaşında nereli? MasterChef Eda ne zaman yarıştı?

Kendine has tarzı, disiplini ve lezzet konusundaki hakimiyetiyle önceki sezonlarda dikkat çeken Eda, izleyiciler arasında yeniden merak konusu haline geldi. Katıldığı sezon, yaşı ve memleketi gibi bilgiler araştırılırken; Eda'nın Masterchef'teki yolculuğu, yalnızca yarışmanın unutulmayan anıları arasında değil, aynı zamanda mutfağa tutkuyla bağlı izleyiciler için de örnek bir başarı hikâyesi olarak öne çıkıyor.

MASTERCHEF EDA KİMDİR?

İzmir'den yarışmaya katılan 26 yaşındaki Eda Çağlayan, aslen Makedon kökenli. Mutfakla olan bağı çocukluk yıllarına uzanan Eda, yarışmaya annesi ve anneannesinin önlüğünü giyerek katılarak duygusal bir başlangıç yaptı. Daha önce dekor şefliği yapan Eda, mutfakta detaylara verdiği önemle dikkat çekiyor.

İlk elemeye yufka ile katılan Eda, şeflerden üç "evet" alarak yarışmadaki ilk sınavını başarıyla geçti. Ardından çıktığı ikili düellolarda Sena ve Zehra ile kıyasıya mücadele eden Eda, yaptığı avcı böreğiyle jüriden tam not alarak turu geçen isim oldu.

Ana kadro seçimlerinde yarışmacılardan ilk aşamada kiraz kullanarak yaratıcı bir tabak ortaya koymaları istendi. Bu turu başarıyla geçen Eda, ikinci etapta ise Endonezya mutfağından nasi goreng ve satay tavuk hazırlayarak rakiplerini geride bıraktı. Tüm aşamaları başarıyla tamamlayan Eda, MasterChef ana kadrosuna katılan 12. yarışmacı olmayı başardı.